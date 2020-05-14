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ИзвестияИзвестияРосавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. Это следует из проекта, подготовленного российским ведомством.
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с чего всё началось

Росавиация предложила снимать ограничения по коронавирусу в три этапа

Росавиация подготовила проект трехэтапного выхода из режима ограничений в пассажирских авиаперевозках, введенных из-за коронавируса. Отмечается, что "методические указания" составили совместно с ФБУ "Центральная клиническая больница гражданской авиации".
РИА Новости08:21

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Росавиация может временно запретить плотную рассадку в самолетах

Коммерсантъ10:56

Росавиация разработала методику по снятию санитарных ограничений во время полетов

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Эксперты оценили влияние предложений Росавиации на стоимость авиабилетов

РБК11:07

Пассажирам самолетов запретят ходить по салону

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В России появятся новые ограничения для пассажиров самолетов после коронавируса

Lenta.ru08:56

Росавиация предложила снимать ограничения по коронавирусу в три этапа

РИА Новости08:21

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Известия08:10
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Общество

Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе

Власти Республики Коми разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
РБК 14:03
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Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире достигло 4 млн 395 тысяч человек, из них умерли 300 189, что составляет 6,83% от всех заболевших.
News.ru 14:31
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

РИА Новости 13:49
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Общество

Мясников назвал самую эффективную меру по индивидуальной защите

Российский врач Александр Мясников на своей странице в Instagram заявил, что самая эффективная мера по индивидуальной защите — соблюдение дистанции.
Вечерняя Москва 15:02
Общество

Москвичей массово проверят на иммунитет к коронавирусу

Жителей Москвы массово проверят на иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, передает агентство «Москва» .
Мослента 09:09
1
Общество

Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса

В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью.
Lenta.ru 15:12
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Экономика

В Москве сократились продажи квартир в новостройках

Отмечается, что в старых границах Москвы в апреле было подписано 2,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 45,1% меньше по сравнению с мартом текущего года и на 46,4% ниже, чем в апреле 2019 года.
Известия 08:11
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Общество

Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице

Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:37
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
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Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
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Футбол

Вместо Юрия Семина клуб возглавил Марко Николич

Вместо Юрия Семина клуб возглавил Марко Николич Футбольный «Локомотив» принял самое громкое кадровое решение в российском спорте в период пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 11:36
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Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
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Спорт

Минспорт подготовил план по снятию ограничений в отрасли спорта

Министерство спорта подготовило поэтапный план по снятию ограничительных мер в сфере спорта в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 12:25
Здоровье

«Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам

Членские взносы и благотворительные пожертвования в размере 402 миллионов рублей, собранные «Единой Россией», будут направлены на помощь медицинским работникам и людям, попавшим в тяжелое положение.
Ридус 15:10
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Кино

Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru вчера в 06:04
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Общество

Минздрав хочет перенести модернизацию первичного звена здравоохранения

Начало реализации модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии предлагается перенести на полгода.
News.ru 14:34
Общество

«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
23
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
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Общество

Умер скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела»

Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
РИА Новости 15:05
Экономика

ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство

Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъ 12:27
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости вчера в 10:41
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Происшествия

В Ленинградской области загорелось здание магазина

Пожар произошел в здании магазина в Гатчинском районе Ленинградской области на площади более 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
РИА Новости 15:20
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса

В США пандемия коронавируса превратила мясо в еду исключительно для богатых людей. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Российская газета 04:03
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Энергетика

Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть

Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть.
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В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
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Общество

Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
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Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
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