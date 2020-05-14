Коронавирус

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Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. Это следует из проекта, подготовленного российским ведомством.
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с чего всё началось

Росавиация предложила снимать ограничения по коронавирусу в три этапа

Росавиация подготовила проект трехэтапного выхода из режима ограничений в пассажирских авиаперевозках, введенных из-за коронавируса. Отмечается, что "методические указания" составили совместно с ФБУ "Центральная клиническая больница гражданской авиации".
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ТАСС11:14
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Здоровье

Ещё 64 человека в Свердловской области заразились коронавирусом

Общее число заболевших в Свердловской области возросло до 2362 человек, из них 574 выздоровели, в том числе 40 за минувшие сутки, 4 человека скончались, в том числе один за минувшие сутки — умер возрастной пациент с подтвержденным COVID-19.
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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 13:32
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Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США по делу о вмешательстве

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Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

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Autosport.com.ru 05:52
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Энергетика

Первые жертвы: нефтегазовые гиганты США объявили о скором банкротстве

Крупнейшая компания California Resources предупредила инвесторов о возможном банкротстве.
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
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Дерматолог рассказала, как правильно носить перчатки при пандемии

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Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
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Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
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Политика

Путин: глава Минобрнауки Фальков переболел коронавирусом

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В Самарской области увеличили прожиточный минимум

По итогам четвертого квартала 2019 года прожиточный минимум в Самарской области составлял 10 148 рублей.
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Депутаты петербургского парламента подготовили законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию.
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В российских школах задумали отменить общие перемены

Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались.
Lenta.ru вчера в 21:53
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Армия и оружие

США назвали предполагаемого виновника двух терактов в Афганистане

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ЕГЭ перенесли на более поздний срок

"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
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Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического агентства выявили нетипичное течение коронавирусной инфекции.
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Производство F-35 оказалось под угрозой из-за С-400

Серийному производству американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II угрожают проблемы с поставками комплектующих из Турции, которая после покупки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» была исключена из программы создания данных самолетов, сообщает Breaking Defense.
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Армия и оружие

«Князь Владимир» вышел в море на контрольные испытания

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