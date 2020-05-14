Коронавирус
ИзвестияРосавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. Это следует из проекта, подготовленного российским ведомством.
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с чего всё началось
Росавиация подготовила проект трехэтапного выхода из режима ограничений в пассажирских авиаперевозках, введенных из-за коронавируса. Отмечается, что "методические указания" составили совместно с ФБУ "Центральная клиническая больница гражданской авиации".РИА Новости08:21
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Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм
Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
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Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
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Термофильные водоросли защитили кораллы от обесцвечивания
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Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
Политика
Трамп предложил кандидатуру Кита Дейтона на должность посла на Украине
Глава Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон может занять должность чрезвычайного и полномочного посла США на Украине.
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Общество
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РИА Новости вчера в 17:34
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Газета.Ru 15:31
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Руководитель команды Renault Сирил Абитбуль прокомментировал расставание с Даниэлем Риккардо по окончании сезона-2020.
Autosport.com.ru 05:52
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Футбол
Власти разрешили возобновить футбольный сезон в Англии в июне
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что власти страны одобрили возобновление чемпионата Англии в июне.
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Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса.
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Foreign Policy (США): просочившаяся в прессу база данных о распространении коронавируса в Китае содержит информацию о 230 городах и 640 тысяч обновлений (Foreign Policy)
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ИноСМИ вчера в 09:15
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Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса
Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
МордовМедиа вчера в 14:48
Авто
В Узбекистане запустят производство китайских автомобилей Oshan
Представители китайской автомобильной компании планируют запустить собственное предприятие в Узбекистане, воспользовавшись условиями специальной Навоийской экономической зоны.
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Названа цена на самостоятельно собранную по запчастям Lada Vesta
В результате собранная своими руками Lada Vesta обойдется в 213 727 рублей, в то время как новый автомобиль у дилера продается по цене от 644 900 рублей.
Сайт интересных новостей 04:13
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В браузере Chrome скоро стартует блокировка рекламы, которая расходует много трафика или системных ресурсов.
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Трамп требует допросить Обаму в сенате США по «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп обратился к председателю судебного комитета Сената Линдси Грэму с просьбой вызвать на дачу показаний экс-главу Белого дома Барака Обаму.
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Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите
В Чите ураган повредил несколько зданий, сорвав с них крыши, сообщает "Чита.ру".
Газета.Ru вчера в 08:12