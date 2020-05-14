Коронавирус

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Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. Это следует из проекта, подготовленного российским ведомством.
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с чего всё началось

Росавиация предложила снимать ограничения по коронавирусу в три этапа

Росавиация подготовила проект трехэтапного выхода из режима ограничений в пассажирских авиаперевозках, введенных из-за коронавируса. Отмечается, что "методические указания" составили совместно с ФБУ "Центральная клиническая больница гражданской авиации".
РИА Новости08:21

Подробнее о событии

Росавиация разработала методику по снятию санитарных ограничений во время полетов

ТАСС11:14

Эксперты оценили влияние предложений Росавиации на стоимость авиабилетов

РБК11:07

Росавиация предложила поэтапно снимать ограничения на перелеты

Российская газета08:26

Пассажиры с температурой никуда не улетят: авиакомпаниям дали план выхода из коронавирусных ограничений

Екатеринбург Онлайн09:48

Росавиация предложила снимать ограничения по коронавирусу в три этапа

РИА Новости08:21

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Известия08:10

Росавиация предложила три этапа снятия ограничений в самолетах

Комсомольская правда07:49
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Футбол

Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что отказался от должности в клубе после завершения контракта.
Газета.Ru 12:21
Общество

Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе

Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
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Экономика

Цены на рынке вторичного жилья в РФ снижаются второй месяц подряд

Конечная цена снижается в среднем на 0,1–0,2 процентных пункта еженедельно за счёт скидок, которые предоставляют собственники покупателям, — заявил ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
News.ru 09:07
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Киберспорт

Bethesda опубликовала календарь событий для Fallout 76

Bethesda Softworks представила календарь событий для Fallout 76 на 2020 год. С выходом обновления 20 в Fallout 76 будут введены сезоны.
CyberSport.ru 11:57
Происшествия

В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки

РИА Новости 07:45
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Политика

Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

В России создали вирусы, убивающие раковые клетки

Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки.
REGNUM 12:12
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Гаджеты

Sony разработала датчик изображения с искусственным интеллектом

Sony разработала оптический модуль для фото- и видеокамер с функцией анализа изображений.
Ведомости 08:05
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой

Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
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Общество

Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Магазины имеют право не обслуживать покупателей без медицинских масок, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Известия 12:30
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Общество

Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве

В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 11:27
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Технологии

Boring Company Илона Маска завершает прокладку туннеля в Лас-Вегасе

3DNews 05:13
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
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Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
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Политика

В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин

Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
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Армия и оружие

Замкомандира десантно-штурмовой бригады ВСУ умер на Донбассе

Каратель получил сквозное пулевое ранение и скончался во время оперативного вмешательства.
Rusvesna.su 08:02
1
Общество

Роскомнадзор изучит статьи FT и NYT о коронавирусе на наличие фейков

Роскомнадзор изучает на предмет наличия фейковой информации статьи Financial Times и New York Times о возможном занижении в официальной российской статистике числа смертей от коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости 12:32
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Политика

На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон

Париж, 14 мая 2020, 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.
REGNUM 09:53
Экономика

Основатель Alibaba перестал быть самым богатым китайцем

Lenta.ru 11:28
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Общество

Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
1
Общество

СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

RT на русском 04:31
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Общество

Москвичей проверят на «коллективный иммунитет» к коронавирусу

В Москве проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к коронавирусу.
Известия 09:24
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V

Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform вчера в 10:40
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Общество

У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти

У Саудовской Аравии возникли серьезные проблемы в США с разгрузкой нефти. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:47
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Общество

Названы условия, при которых в Санкт-Петербурге откроют салоны красоты и рестораны

Разработаны стандарты и Роспотребнадзором и нашими службами, которые позволят открыть эти виды деятельности.
КП - Санкт-Петербург 12:12
Общество

Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
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Происшествия

СКР проводит проверку на заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ

СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
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Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
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