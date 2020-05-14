Росавиация подготовила проект трехэтапного выхода из режима ограничений в пассажирских авиаперевозках, введенных из-за коронавируса. Отмечается, что "методические указания" составили совместно с ФБУ "Центральная клиническая больница гражданской авиации".

с чего всё началось

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. Это следует из проекта, подготовленного российским ведомством.

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