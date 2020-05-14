Коронавирус
РБКРосавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках
Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции.
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с чего всё началось
Росавиация подготовила проект трехэтапного выхода из режима ограничений в пассажирских авиаперевозках, введенных из-за коронавируса. Отмечается, что "методические указания" составили совместно с ФБУ "Центральная клиническая больница гражданской авиации".РИА Новости08:21
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Общество
В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом
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Коммерсантъ 08:29
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Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Сёмина
Москва, 14 мая 2020, 17:04 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина, его место занял 40-летний Марко Николич, информирует официальный сайт клуба.
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Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии здоровья
Gazeta.SPb 06:32
Здоровье
Как кожа сигнализирует о заражении коронавирусом
Зуд и шелушение являются более тревожными симптомами COVID-19, однако самым опасным признан некроз кожи.
Live24 04:18
Общество
Полсотни рожденных для иностранцев младенцев застряли из-за карантина на Украине
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Lenta.ru 10:20
Общество
Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ начиная с 19 июня
В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки.
РИА Новости 09:29
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Компания Jaguar снизила цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace в России.
Автоновости дня вчера в 09:47
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Транспорт
Смольный планирует закрыть 34 маршрута в Санкт-Петербурге этим летом
Правительство Петербурга планирует отменить 34 коммерческих маршрута, существование еще 29 зависит от перевозчиков.
Экономика сегодня 10:06
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Наука
Ученые назвали новые отличительные признаки COVID-19
Ученые назвали новые характерные особенности нового типа коронавируса COVID-19, которые были выявлены в ходе проведенного масштабного исследования.
Газета.Ru 10:39
Шоу-бизнес
Мать Тимати хочет удалиться из соцсетей
Мать рэпера сказала, что в последнее время ей кажется, что ее жизнь в соцсетях лишена какого-либо смысла.
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Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Российская газета 05:38
Политика
США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
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Завершено расследование дела курского вора в законе
Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ 09:58
Происшествия
Присвоившая 109 миллионов чиновница оштрафована на 40 тысяч
Штраф на сумму 40 тысяч рублей чиновнице, потратившей около 109 миллионов рублей не по назначению, выписал Невский районный суд, 14 мая сообщает пресс-служба суда.
ИА Красная Весна 08:17
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Путин: глава Минобрнауки переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что министр науки и высшего образования Валерий Фальков переболел коронавирусом.
Газета.Ru 08:27
Общество
ФСБ проверит активистов, высадивших деревья в парке Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга планирует обратиться в областные ФСБ и МВД для получения правовой оценки действий эко-активистов, которые в понедельник высадили деревья на территории парка УрГУПС.
Уральский меридиан 07:01
Политика
Парад 9 мая в Минске отправил в отставку посла Словакии в Белоруссии
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«МегаФон» сделал игровые наборы с My.Games
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Общество
Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
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