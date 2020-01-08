Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРосавиация порекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям РФ не использовать воздушное пространство Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов. Соответствующая информация приведена в телеграмме агентства, копия которой представлена на РИА Новости.
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S7 изменит маршрут рейса в Дубай после рекомендаций Росавиации

РИА Новости05:13

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над странами Персидского залива

Ведомости04:17

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком, над Персидским и Оманским заливами

Эхо Москвы05:30

Росавиация рекомендовала перевозчикам не летать над Ираном и Ираком

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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

ТАСС03:31

Росавиация рекомендовала не летать над Ираном и Ираком

RT на русском04:12

Российским авиакомпаниям порекомендовали не летать над Ираном и Ираком

Lenta.ru03:39
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Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.
Lenta.ru 06:56
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В Соколе эвакуировали пассажирский поезд

Инцидент произошел сегодня ночью на станции Сухона. Около 02:30 были эвакуированы пассажиры поезда Санкт-Петербург — Архангельск.
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Глава Минобороны Ирана Амир Хатами высказался о дальнейших действиях, которые Тегеран готов предпринять против США в продолжение ночных ракетных атак.
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Политика

Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
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Причиной крушения украинского Boeing названо возгорание двигателя

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В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
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РИА Новости 06 января в 16:45
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Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании

Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.
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iXBT.com 06 января в 10:38
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Украинец спасся, решив вылететь из Тегерана на день позже

Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
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Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»

Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
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Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
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Черышев заинтересовал китайский клуб

29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
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Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем

«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.
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Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

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Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы

Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
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Общество

В Россию пришла аномально теплая погода

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
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Горит свалка: жители Екатеринбурга задыхаются от запаха гари

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Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
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Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
РИА Новости вчера в 11:26
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Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
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