Росавиация порекомендовала авиакомпаниям РФ не использовать воздушное пространство Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов. Соответствующая информация приведена в телеграмме агентства, копия которой представлена на РИА Новости.

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

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