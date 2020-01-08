Политика
Политическая ЭкспертизаРосавиация порекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
Росавиация порекомендовала авиакомпаниям РФ не использовать воздушное пространство Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов. Соответствующая информация приведена в телеграмме агентства, копия которой представлена на РИА Новости.
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Происшествия
Посольство Украины «переписало» сообщение о крушении самолета в Иране
Специалист отмечает, что сейчас эти сообщения начали переписывать, очевидно, в ожидании данных «чёрных ящиков» и экспертиз.
Армия и оружие
Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным
Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.
Происшествия
В Соколе эвакуировали пассажирский поезд
Инцидент произошел сегодня ночью на станции Сухона. Около 02:30 были эвакуированы пассажиры поезда Санкт-Петербург — Архангельск.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Пугачева удивила поклонников стройной фигурой в брюках
Подписчики Галкина обратили внимание на то, что в светлых брюках Пугачева выглядит очень молодо.
Общество
Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 40 человек
Политика
В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
Армия и оружие
Глава Минобороны Ирана высказался о дальнейших действиях против США
Глава Минобороны Ирана Амир Хатами высказался о дальнейших действиях, которые Тегеран готов предпринять против США в продолжение ночных ракетных атак.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери
В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полётов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий", - сказал Осипов.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле
В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более миллиарда рублей
Политика
Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании
Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
Гаджеты
У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции
Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
Происшествия
Украинец спасся, решив вылететь из Тегерана на день позже
Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Футбол
Черышев заинтересовал китайский клуб
29-летний полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев попал в сферу интересов китайского клуба, сообщил журналист El Chiringuito TV.
Футбол
Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем
«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Общество
Онищенко предложил резко сократить новогодние каникулы
Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, потому что россияне в это время бездельничают.
Общество
В Россию пришла аномально теплая погода
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодной аномалии на всей территории России.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
Происшествия
Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье
Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.