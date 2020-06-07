Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕАЭС и СНГ, отметил собеседник агентства. "Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними", - заявил источник.

с чего всё началось

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупных авиакомпаний. По его словам, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран.

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