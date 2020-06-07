Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний.

с чего всё началось

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в крупной российской авиакомпании.

Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

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