Общество

Lenta.ruLenta.ruРосавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в крупной российской авиакомпании.
Читать в источнике
Комментировать895
с чего всё началось

Источник: Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля

Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний.
ТАССвчера в 07:08

Подробнее о событии

Выяснилось, куда россияне смогут полететь уже в июле

URA.Ruвчера в 23:43

Источник: Росавиация предлагает возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля

ТАССвчера в 07:08

Источник сообщил о возможности возобновления авиасообщения с 15 июля

Известиявчера в 16:44

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:08

Росавиация предлагает открыть полеты из России за рубеж с 15 июля

Znak.comвчера в 07:54

Россия собралась возобновить авиасообщение с 15 странами

Московский Комсомолецвчера в 07:22

РБК: Росавиация предложит возобновить международные полеты с 15 июля

РИА Новостивчера в 16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
390
Армия и оружие

На Украине рассказали о возможности США «ударить» по Сибири

Газета.Ru 01:50
615
Общество

В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
878
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
439
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал слухи об их разводе

Фотограф Дмитрий Исхаков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о его разводе с российской певицей Полиной Гагариной.
ФАН вчера в 22:29
1
Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
179
Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
35
Общество

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
1
Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
3,3K
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Организация решила, что страны, которые недовыполняют свои обязательства по сокращению добычи нефти (это прежде всего Ирак, Нигерия и Казахстан), компенсируют отставание в июле-сентябре, рассказал РИА Новости источник в ОПЕК.
РИА Новости 06 июня в 10:19
158
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Lenta.ru 01:00
95
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
888
Гаджеты

OnePlus готовится представить доступный «умный» телевизор

Официальный дебют устройства может состояться уже 2 июля. О новом продукте OnePlus сообщил сетевой инсайдер Ишан Агарвал.
Актуальные Новости 01:25
Общество

Онищенко рассказал о вреде антисептиков

Ранее дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала о нескольких правилах, которые помогают избежать вредного воздействия антисептиков и длительного ношения одноразовых перчаток.
Известия 00:08
19
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний захотели сократить зарплаты

По словам собеседников издания, правительство намерено оптимизировать и унифицировать уровень зарплат, привязав его к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Lenta.ru 00:16
300
Энергетика

Стоимость барреля Brent впервые с начала марта превысила $43

Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в $43.
РБК вчера в 20:05
2
Армия и оружие

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 05 июня в 09:25
94
Экономика

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по картам

Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам в первом квартале, следует из статистического бюллетеня ЦБ (.pdf), который проанализировал РБК.
Коммерсантъ 01:44
2
Шоу-бизнес

Пригожин в соцсети ответил на совет не позориться

News.ru вчера в 22:20
Происшествия

Собчак высказалась о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

Kursk.com вчера в 10:33
74
Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
103
Единоборства

Конор МакГрегор объяснил, почему решил завершить карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, объявивший о завершении профессиональной карьеры бойца, объяснил, что именно заставило его принять такое решение.
FightTime.ru вчера в 11:25
1
Политика

В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости вчера в 16:24
4
Общество

Врач заявил о загадочном исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач пишет, что в отделении для приема пациентов с коронавирусом «царит тишина».
RuNews24.ru вчера в 23:40
83
Здоровье

В Прикамье от коронавируса выздоровели 1220 человек

Напомним, на утро 7 июня Пермском крае выявлено 2067 случаев инфицирования коронавирусом, 68 человек скончались.
ВЕТТА вчера в 01:54
2
Авто

«ГАЗ» может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49
275
Культура

Продюсер «Брата 2» высказался о замене титров на кадры протестов в США

Piter.tv 00:47
352
Происшествия

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Интерфакс вчера в 14:02
5
Шоу-бизнес

В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
2K
Общество

В Новосибирской области открываются непродовольственные магазины

Новосибирск, 8 июня 2020, 07:15 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 8 июня, сообщил о плановом смягчении ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
REGNUM 00:15
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное