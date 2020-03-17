Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРосавиация предупредила о рисках банкротств авиакомпаний

Глава Росавиации Александр Нерадько предупредил о рисках банкротств авиаперевозчиков на фоне коронавируса. Росавиация предложила правительству рассмотреть вопрос об обнулении сборов за аэронавигацию для поддержки авиакомпаний в некоторых регионах, сообщает «Интерфакс».
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Эксперт оценил риски банкротства авиакомпаний в России из-за коронавируса

Известия10:00

Росавиация сообщила о рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса

Ведомости04:46

Росавиация назвала возможные меры поддержки авиакомпаний

ТАСС09:02

Росавиация оценила потери компаний из-за коронавируса в 100 млрд рублей

Коммерсантъ06:04

Росавиация рассказала о возможных мерах поддержки авиакомпаний

Газета.Ru09:14

Росавиация оценила возможные убытки от приостановки полётов

RT на русском05:15

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за COVID-19

Интерфакс04:30
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Политика

Трамп ответил на сообщения о причастности США к коронавирусу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в том, что Америка причастна к распространению коронавируса, и назвал их "бесчестными".
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Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

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Эксперты назвали изобретения с «величайшим дизайном современности»

Во время презентации Стив Джобс устройство назвал комбинацией из iPod, телефона и коммуникатор, что эксперты считают серьезным преуменьшением.
Актуальные Новости 13:50
Футбол

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу, проведение которого было запланировано этим летом, перенесен из-за распространившегося в мире коронавируса на следующий год.
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Происшествия

Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы

Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru вчера в 09:17
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс 14:45
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Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Общество

Россия ограничивает въезд иностранных граждан

Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:20
Общество

В Москве опровергли распыление дезинфицирующих средств с вертолетов

Оперативный штаб прокомментировал сообщения в соцсетях и ряде СМИ о том, что ночью в Москве якобы планируется распылять с вертолетов лекарственные препараты для дезинфекции против коронавируса.
Московский Комсомолец 14:20
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Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:09
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Общество

«Ведомости» объявили о смене владельцев

Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году.
ТАСС 14:43
Политика

МИД РФ призвал россиян оперативно вернуться из-за рубежа

Россиянам рекомендуется вернуться в Россию из заграничных поездок, сообщили в МИД РФ.
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Дочь Успенской обвинила в домогательствах ухажеров матери

Как только девочка подросла все ухажеры матери начали уделять ей в разы больше внимания, что стало раздражать Успенскую.
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Шоу-бизнес

Больной коронавирусом Ольге Куриленко отказали в госпитализации

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Общество

Сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса перенесут

По словам вице-премьера, информация о сроках сдачи досрочного этапа ЕГЭ появится в ближайшее время.
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Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
Evo-rus.com 02:33
Армия и оружие

Индия решила купить 400 российских танков Т-90С

Вооружённые силы Индии решили закупить ещё 400 российских танков Т-90С, производимых в стране по лицензии.
RT на русском вчера в 11:18
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
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Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
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Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
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Армия и оружие

США отменяют крупнейшие учения в Африке из-за коронавируса

Африканское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов приняло решение отменить крупномасштабные учения «African Lion 2020».
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Футбол

Второй игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом

Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
Газета.Ru 14:46
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