Коронавирус
Газета.RuРосавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя федерального агентства Александра Нерадько.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика
В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы
Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Единоборства
Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
Наука
Ученые выявили еще один новый путь заражения коронавирусом
Выявлен еще один путь проникновения коронавируса в организм. Результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Наука
Ученые: люди со II группой крови чаще заражаются коронавирусом
Китайские учёные выяснили, что коронавирусом чаще заражаются люди со II группой крови. Меньше всех заболеванию подвержены люди с I группой.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, почему все еще не вышла замуж
Артистка рассчитывает встретить состоятельного мужчину. В этом году российская певица Анна Семенович отметила свое 40-летие.
Политика
Путин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях
Бороться с коррупцией надо всегда и на всех направлениях, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы
Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Политика
Путин напомнил работодателям о санкциях при нарушении прав сотрудников
Президент России Владимир Путин напомнил российским работодателям о санкциях в случае нарушения прав сотрудников.
Культура
Съёмки сиквелов «Аватара» переносятся из-за коронавируса
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Общество
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
Политика
Путин назвал парламент местом для дискуссий
В предыдущем фрагменте интервью, который вышел 16 марта, Владимир Путин заявил, что Россия смогла компенсировать убытки от санкций Запада.
Экономика
Evraz вложит ₽16 млрд в новое производство в «Титановой долине»
Именно отсутствие гарантии строительства подъездных железнодорожных путей привело к тому, что регион потерял другого крупного инвестора — "СТОД-Урал", компанию, которая готова была вложить в производство в Свердловской области 15 млрд руб. Сейчас "Титановая долина" прорабатывает условия сделки с РЖД по концессии.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Общество
Информацию, распространяемую по родительским чатам, назвали ложью
В сообщениях, которые распространяются в мессенджерах, говориться, что в школах будут проводиться рейды.
Армия и оружие
МИД РФ сообщил о контрнаступлении боевиков в сирийском Идлибе
Крупные вооруженные формирования террористов в Сирии в провинции Идлиб не признают российско-турецкие договоренности и пытаются пойти в контрнаступление, сообщает МИД РФ.
Политика
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Общество
На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение
В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.
Общество
РСТ заявил об экстренной ситуации с выездом россиян из Европы
По мнению РСТ, в ситуацию обязана вмешаться «Турпомощь». Задача ассоциации — помогать туристам в экстренной ситуации.
Футбол
«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0
Политика
Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования
Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Космос
Rocket Lab приобрела производителя компонентов для малых спутников
Авто
Volkswagen анонсировал новый пикап Amarok
Исходя из соглашения, заключенного между Volkswagen и Ford в 2019 году, все основные узлы и агрегаты «второй» Amarok разделит с новым среднеразмерным пикапом Ford Ranger, который тоже дебютирует в 2022 году.
Здоровье
В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.