Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРосавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя федерального агентства Александра Нерадько.
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Росавиация сообщила о рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса

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Александр Васильевич Нерадько
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Росавиации с 14 декабря 2009 года, первый заместитель министра транспорта Российской Федерации с 6 марта 2020 года.
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