Армия и оружие
Lenta.ruРосавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.
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Политика
Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
Армия и оружие
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.
Армия и оружие
СБУ обвинила Россию в попытке убийства экс-командира ВСУ
Как сообщает пресс-служба СБУ, украинские контрразведчики предотвратили в Харькове убийство бывшего командира одного из подразделений ВСУ.
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Футбол
Дмитрий Тарасов едет на сборы с «Рубином»
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
Исследование: в России сформировался антивластный консенсус
Участники сложившегося в России антивластного консенсуса недовольны властью, не видят в России социального государства и резко отрицательно относятся к пенсионной реформе, главную ответственность за нее возлагая на власть в целом и лично на президента РФ.
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов
Как сообщает ToDay News Ufa, первый люксовый российский внедорожник Aurus Komendant автолюбители смогут увидеть в продаже еще не скоро, начало его производства намечено на 2022 год.
Авто
Новый внедорожник Toyota дебютирует во второй половине 2020 года
Премьера новинки запланирована на вторую половину 2020 года.
Экономика
Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Футбол
Помощник Кононова: Фернандо сам не хочет возвращаться в «Спартак»
Сам Фернандо не рассматривает свое возвращение в «Спартак».
Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию хита продаж Redmi Note 8 Pro
Ранее стало известно, что Xiaomi готовится выпустить топовую версию Redmi Note 8 Pro, которая будет назваться Premium Edition.
Общество
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Армия и оружие
Очередная контратака боевиков в Идлибе потерпела крах
Боевики 8 января 2020 года предприняли контратаку на оборону Сирийской арабской армии на юго-востоке провинции Идлиб и попытались вернуть под свой контроль территории, которые потеряли в декабре 2019 года.
Происшествия
В Новокузнецке возле мусорного бака нашли тело младенца
Малышку, уже не подававшую признаков жизни, поздно вечером 5 января жительница многоквартирного дома на улице Тореза заметила в сугробе рядом с мусорным баком.
Экономика
ОГК-2 продала Красноярскую ГРЭС-2 за 10 млрд рублей структуре «СУЭКа»
ПАО "ОГК-2" продало Красноярскую ГРЭС-2 структуре "Сибирской генерирующей компании" (СГК) - АО "Енисейская ТГК" за 10 млрд рублей, сообщили компании.
Происшествия
На севере Камчатки сейсмологи зафиксировали рой землетрясений
Десятки землетрясений зафиксировали специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" на севере полуострова, сообщило РИА Новости.
Общество
«30 рублей»: вход в магазин «Под шпилем» стал платным
Негласный символ города магазин «Под шпилем» стал платным. То есть вход в него - платный: 30 рублей.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Гаджеты