Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРосавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.
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В Росавиации разъяснили суть рекомендаций по полетам на Ближнем Востоке

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Росавиация рекомендует авиакомпаниям усилить меры безопасности при полетах на Ближний Восток

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Нерадько призвал авиакомпании усилить меры безопасности полетов на Ближнем Востоке

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Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Lenta.ru13:32

Росавиация рекомендует усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Газета.Ru13:01

Росавиация рекомендовала усилить безопасность полетов на Ближнем Востоке

РБК14:20

Росавиация рекомендовала перевозчикам усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

ПРАЙМ12:33
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Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
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Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму

Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
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Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»

Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
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Опубликовано видео «поражения ракетой» украинского самолета в Иране

Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, может быть запечатлен момент поражения ракетой украинского Boeing 737 в Иране.
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Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»

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Футболист «Лейпцига» Илсанкер обвиняется в изнасиловании

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Курс валют сегодня: евро падает на торгах

В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
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Армия и оружие

Ливийская национальная армия отвергла предложение Путина и Эрдогана

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара отказалась подержать инициативу России и Турции по установлению режима прекращения огня в Ливии.
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Комедия «Холоп» бьет рекорд по кассовым сборам

Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
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Эксперты дали прогноз экономического развития России в 2020 году

Специалисты рассказали, каким будет 2020 год для российской экономики, сообщает URA.RU.
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Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
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Мила Йовович заметно поправилась перед родами

Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой

Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
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Новые санкции в отношении Ирана введены в действие — Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что санкции против Ирана, анонсированные после ракетного удара Тегераном по иракским базам, уже действуют.
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Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников

После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
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В Китае представили конкурента Mercedes S-Class — Hongqi H9

Премиальный суббренд Hongqi, принадлежащий компании FAW, выпустил свой новый седан под названием H9.
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В Skoda показали новый кроссовер Skoda Vision IN

Компания Skoda показала новый концептуальный паркетник Skoda Vision IN на официальных скетчах.
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Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
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Армия и оружие

Появилось новое фото «части ракеты» с места крушения самолета в Иране

В Сети выложили новую фотографию якобы с места авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.
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Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
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Культура

Церемония вручения премии «Оскар» вновь пройдет без ведущего

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Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

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Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах

Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
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