Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.

Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

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