Армия и оружие
Lenta.ruРосавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.
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Политика
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Иран отверг версию об уничтожении украинского самолета ракетой
Украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, не мог быть сбит ракетой, заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Теннис
Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке
Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Армия и оружие
WP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных.
Экономика
Власти Грузии расторгают договор с «Консорциумом развития Анаклии»
Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии грузинское правительство решило расторгнуть.
Армия и оружие
Опубликовано видео «поражения ракетой» украинского самолета в Иране
Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, может быть запечатлен момент поражения ракетой украинского Boeing 737 в Иране.
Финансы
Курс валют сегодня: евро падает на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Армия и оружие
Ливийская национальная армия отвергла предложение Путина и Эрдогана
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара отказалась подержать инициативу России и Турции по установлению режима прекращения огня в Ливии.
Кино
Комедия «Холоп» бьет рекорд по кассовым сборам
Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
Финансы
Эксперты дали прогноз экономического развития России в 2020 году
Специалисты рассказали, каким будет 2020 год для российской экономики, сообщает URA.RU.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Мила Йовович заметно поправилась перед родами
Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Армия и оружие
Новые санкции в отношении Ирана введены в действие — Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что санкции против Ирана, анонсированные после ракетного удара Тегераном по иракским базам, уже действуют.
Армия и оружие
Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников
После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Авто
В Китае представили конкурента Mercedes S-Class — Hongqi H9
Премиальный суббренд Hongqi, принадлежащий компании FAW, выпустил свой новый седан под названием H9.
Авто
В Skoda показали новый кроссовер Skoda Vision IN
Компания Skoda показала новый концептуальный паркетник Skoda Vision IN на официальных скетчах.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Армия и оружие
Появилось новое фото «части ракеты» с места крушения самолета в Иране
В Сети выложили новую фотографию якобы с места авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Культура
Церемония вручения премии «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Экономика
Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах
Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.