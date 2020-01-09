Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruРосавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.
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Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

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