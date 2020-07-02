Общество

РИА НовостиРИА НовостиРосавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно. О получении телеграммы сообщили в Домодедово и авиакомпании S7. С конца марта такие документы выпускаются каждый месяц.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
РБК07:11

Подробнее о событии

Росавиация продлила ограничения на международные полёты

RT на русском08:49

S7 подтвердила получение документов о запрете на международные полеты

РБК11:35

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

Ведомости09:13

Запрет на полеты из-за рубежа в Россию продлен. Главное о коронавирусе за 2 июля

ТАСС11:54

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

РИА Новости08:04

Росавиация продлила запрет рейсов за рубеж до августа

Интерфакс08:38

Запрет на международные полеты продлен до 1 августа

Коммерсантъ07:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
6,5K
Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
560
Политика

Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России

Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
100
Футбол

Вратарь «Наполи» получил травму головы и покинул поле на носилках

Вратарь "Наполи" Давид Оспина в проходящем в четверг в Бергамо матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу с "Аталантой" получил травму головы.
РИА Новости 14:51
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия вчера в 11:38
221
Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
1,7K
Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
3,5K
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,4K
Экономика

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
71
Армия и оружие

Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим. Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
Piter.tv 04:54
25
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
495
Общество

Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах

Газета.Ru 04:26
13
Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
6,6K
Общество

За сутки в Турции выявили почти 1200 больных коронавирусом

RT на русском 14:23
47
Армия и оружие

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

Газета.Ru 10:28
109
Технологии

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
10
Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru 11:17
186
Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
365
Политика

Парламент Черногории узаконил однополые союзы

Эхо Москвы 12:31
14
Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
11
Политика

В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках

Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
73
Происшествия

Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова

Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 13:23
Происшествия

Суд вынес приговор сбившему сотрудника ДПС сыну экс-сенатора

РБК 14:53
4
Технологии

Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10

Astera 12:17
16
Общество

Епархия изучит данные о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

Известия 09:52
45
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек

RT на русском 11:40
Футбол

«Тоттенхэм» уступил «Шеффилд Юнайтед» в 32-м туре АПЛ

В матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед».
RT на русском 14:57
Шоу-бизнес

«Обнаженная русалка»: на фото Насти Каменских в бассейне не сразу нашли бикини

Фотография потрясла фанатов своей откровенностью, потому что они не сразу смогли рассмотреть на артистке бикини.
Popcornnews.ru 06:56
Гаджеты

Xiaomi презентовала 65-дюймовый OLED-телевизор за $1840

Как сообщает ToDay News Ufa, продажи первого 65-дюймового OLED-телевизора стартуют 3 июля. Уже известна цена – 1840 долларов.
ToDay News Ufa 09:47
11
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
258
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное