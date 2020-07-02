Общество
ИзвестияРосавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. Об этом в четверг, 2 июля, пишет РБК со ссылкой на телеграмму ведомства.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.РБК07:11
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