Общество
РИА НовостиРосавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно. О получении телеграммы сообщили в Домодедово и авиакомпании S7. С конца марта такие документы выпускаются каждый месяц.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.РБК07:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 18:06, Ашберн
Футбол
Главным тренером «Арсенала» может стать Юрий Сёмин
Тула, 2 июля 2020, 13:15 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» может стать бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин.
REGNUM 06:15
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
ТАСС 30 июня в 18:18
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Игры
Из анонсов в EGS пропало объявление о раздаче Conan Exiles
Ранее среди тайтлов был заявлен многопользовательский симулятор выживания Conan Exiles, но затем анонс о его раздаче пропал с сайта цифрового магазина.
CyberSport.ru 09:06
Космос
Ученые предрекли Земле повторение глобального катаклизма, случившегося 466 млн лет назад
Защититься от глобального потепления ученые предлагают на основе драматических событий, которые произошли с нашей планетой, ни много ни мало, аж 466 миллионов лет назад.
Московский Комсомолец 29 июня в 06:48
Футбол
Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга»
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов "Вольфсбурга" По информации источника, немецкий клуб рассматривает приобретение 22-летнего российского нападающего как одну из трёх главных трансферных целей, которые клуб Бундеслиги наметил для себя на лето.
Metaratings 15:53
Общество
Жена президента Татарстана за год заработала 481 млн рублей
Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова увеличила свой доход за прошлый год втрое — до 480,85 млн руб. По данным kartoteka.ru, госпожа Минниханова владеет 51% ООО "Лучано", которое управляет спа-комплексом Luciano в центре Казани, на улице Островского.
Коммерсантъ 13:13
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституцию РФ.
Известия 17:45
Происшествия
Под Самарой 1640 человек эвакуируют из-за повреждения газопровода
Более 1,6 тысячи жителей поселка в Самарской области эвакуируют из-за повреждения незаконной врезки в газопровод, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
РИА Новости 17:42
Футбол
Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR
Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Российская газета 12:59
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Общество
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
«Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении.
Коммерсантъ 16:18
Спорт
NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X станет первой игрой стоимостью $ 70
Компания 2K Games объявила, что NBA 2K21 на консолях нового поколения будет стоить $ 70, что на $ 10 дороже, нежели сейчас.
Чемпионат 12:52
Общество
Пять сотрудников Би-би-си вынесли с участков выданные им бюллетени для голосования по поправкам к Конституции
В инструкциях для участковых избирательных комиссий говорится, что при попытке избирателя вынести бюллетень сотрудник полиции сообщает об этом членам комиссии.
Эхо Москвы 14:32
Футбол
Переходной матч между «Вердером» и «Хайденхаймом» завершился без голов
Бремен, Германия, 2 июля 2020, 23:47 — REGNUM «Вердер» из Бремена не смог обыграть «Хайнденхайм» в первом переходном матче за право выступать в высшем дивизионе Германии Бундеслиге.
REGNUM 16:47
Происшествия
Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
RT на русском вчера в 15:51
Армия и оружие
В Германии из-за экстремистских настроений распустили роту спецназа
Роту отряда специального назначения (KSK) бундесвера распустили в Германии из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Известия вчера в 20:12
Происшествия
Пожар на Тверской улице в Москве потушен
Спасатели потушили пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
РБК 12:06
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Футбол
УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru 08:45
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Здоровье
Диетолог рассказала о вреде меда
Как рассказала врач-диетолог Ольга Деккер, гликемический индекс меда равен 60 единицам, за счет чего он резко повышает уровень глюкозы в крови.
Профиль 15:44
Шоу-бизнес
Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова
ФАН 30 июня в 22:47
Происшествия
Суд продлил арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Воронцова
Дорогомиловский суд Москвы на месяц продлил арест основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 13:23
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
Командиру роты 2-го оперативного полка полиции города Москвы объявили взыскание из-за одинаковых номеров на жетонах двоих полицейских, задержавших журналистов «Эха Москвы» во время акции, которая проходила у здания столичного управления МВД в конце мая.
РБК 16:14
Технологии
Регуляторам из Великобритании не нравится приверженность Apple к поисковой системе Google
Аналитики отмечают, в настоящий момент пользователи смартфонов iPhone от Apple предпочитают получать информацию в Сети с помощью поисковой системы от Google.
Актуальные Новости 10:15