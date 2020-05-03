В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада Победы, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Схема пролета военных самолетов не поменялась по сравнению с прошлыми годами. «Он [полет] пройдет над Красной площадью», — отметили в ведомстве.

с чего всё началось

«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении.

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