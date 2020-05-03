Коронавирус
RT на русскомРосавиация рассказала о тренировке воздушной части парада Победы
«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», — указывается в заявлении.
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с чего всё началось
В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада Победы, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Схема пролета военных самолетов не поменялась по сравнению с прошлыми годами. «Он [полет] пройдет над Красной площадью», — отметили в ведомстве.Известия01 мая в 17:49
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Общество
35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:10
Общество
Часть ограничений по коронавирусу сохранят до появления вакцины
Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до появления вакцины, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:36
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы вчера в 06:00
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова закрутила роман с сыном российского бизнесмена
Известная модель Алеся Кафельникова уже месяц как вернулась из Дубая.
Kleo.ru 02:02
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Названы главные признаки финансового мошенничества
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Lenta.ru 01:31
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Xiaomi Mi 8 дважды обновился до бета-версии MIUI 12
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Anonsens 05:47
Футбол
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По данным источника, специалист госпитализирован 3 мая из-за проблем с сердцем.
Vprognoze.ru 15:56
Здоровье
В Кайтагском районе 64 человека болеют пневмонией
Замгавврача сообщил, что у 19 граждан Кайтагского района подтвержден коронавирус, среди которых пятеро медработников.
Голос Эренлара 15:12
Общество
Названы наиболее зараженные коронавирусом города Подмосковья
Одинцово лидирует среди городов Московской области по количеству зараженных новых коронавирусом.
РЕН ТВ 01 мая в 23:33
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Попова допустила продление ограничений по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры по коронавирусу могут продлит до июня, если россияне будут нарушать самоизоляцию на майских праздниках.
Газета.Ru 08:28
Происшествия
Житель Одесской области попал под суд за флаг СССР
В день всех трудящихся мужчина вывесил на крыше собственного дома флаг СССР. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.
Телеканал 360° 12:01
Общество
Вирусолог назвал причину роста числа заражений коронавирусом в России
Как сообщил «Интерфаксу» директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, соотечественники не должны бояться заметного увеличения числа подтвержденных эпизодов заражения коронавирусом.
Live24 07:16
Футбол
Безус: «Россия напала на Украину и забрала Крым»
Россия напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России.
Sport.ru 15:44
Шоу-бизнес
Ведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
В одном из последних постов продюсер написал, что однажды на гастролях группы они вызвали в гостиницу девушек с пониженной социальной ответственностью, среди которых была Кудрявцева.
Neva.Today 01 мая в 05:54
Здоровье
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
Lenta.ru 11:52
Авто
В Сети появилась фотография прототипа ВАЗ-2118
Пользователи Сети вспомнили о хэтчбеке ВАЗ-2118.
Тарантас Ньюс вчера в 09:12
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Здоровье
В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса
Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 14:22
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова оставила вернувшегося в дом Джигана без секса
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Экспресс газета 08:15
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Обновление Windows 10 снова «сломало» пользовательские профили
Некоторые пользователи, установившие последние обновления Windows 10, включая KB4549951, сообщают о проблемах с профилями.
Игромания.ру 14:55
Армия и оружие
Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу
Восемь наемников были убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу в результате столкновения с военнослужащими вооруженных сил Боливарианской Республики.
Российская газета 14:29
Кино
Netflix показал сериал «Голливуд» о послевоенной киноиндустрии
iReactor вчера в 11:01
Авто
В мае АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 01:29
Армия и оружие
В США не определились с боевой задачей для кораблей класса Zumwalt
Специалисты Военно-морского института США предложили использовать новые эсминцы класса Zumwalt в качестве командных кораблей.
Военное дело 10:10
Общество
В России могут ввести «паспорт иммунитета» к коронавирусу
Мурашко сообщил, что создать паспорт иммунитета довольно просто.
Твой Континент 15:37