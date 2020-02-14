Общество
Газета.RuРоссия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что на китайских авиаперевозчиков запрет не распространяется.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Россия на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты - за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний.РИА Новостивчера в 16:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Происшествия
В Чите выписали из больницы семью болевшего коронавирусом китайца
В пятницу из краевой клинической инфекционной больницы в Чите выписали жену и дочь гражданина КНР, который переболел коронавирусом.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Общество
Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Футбол
Шахруди Дадаханов: «Отдал за Семака 800 тысяч долларов»
Бывший президент ПФК ЦСКА Шахруди Дадаханов, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», рассказал о том, как приобрел у «Асмарала» права на Сергея Семака.
Хоккей
«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Общество
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
Общество
Захарова призналась в неуважении к Собчак
Культура
«Уральские пельмени» рассказали о драках между участниками коллектива
Участники популярного телешоу «Уральские пельмени» рассказали о нескольких конфликтах в коллективе, которые доходили до серьезных драк.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Политика
Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву
Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
Космос
Похожая на Землю луна Сатурна провалила тест на инопланетную жизнь
Общество
Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг
Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
Общество
Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян
13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
Происшествия
СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»
12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Экономика
ЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей
ЦБ вновь установит бесплатные тарифы за переводы для банков, участвующих в Системе быстрых платежей, сообщила на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора зампред Банка России Ольга Скоробогатова, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео
Общество
СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка
В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.