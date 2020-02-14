Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что на китайских авиаперевозчиков запрет не распространяется.
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с чего всё началось

В Китай перестали летать российские чартеры

Россия на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начала ограничивать авиасообщение с Китаем. Тогда были прекращены все регулярные перелеты - за исключением рейсов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также рейсов четырех китайских авиакомпаний.
РИА Новостивчера в 16:30

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Росавиация приостановила авиасообщение с Китаем

REGNUMвчера в 22:54

Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

Известиявчера в 19:36

Запрет на чартерное авиасообщение с Китаем официально вступил в силу

ТАССвчера в 16:03

Новые ограничения авиасообщения с Китаем вступают в силу сегодня

Эхо Москвывчера в 22:00

Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

Газета.Ruвчера в 17:21

Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

Lenta.ruвчера в 18:55

Росавиация рассказала об ограничениях чартерного авиасообщения с КНР

РИА Новостивчера в 15:52
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Lenta.ru вчера в 20:43
Происшествия

В Чите выписали из больницы семью болевшего коронавирусом китайца

В пятницу из краевой клинической инфекционной больницы в Чите выписали жену и дочь гражданина КНР, который переболел коронавирусом.
Российская газета вчера в 23:24
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
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Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции

23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Известия вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Актуальные Новости вчера в 07:13
Общество

Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

BFM.ru 12 февраля в 12:50
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Бывший президент ПФК ЦСКА Шахруди Дадаханов, ставший героем рубрики «Разговор по пятницам», рассказал о том, как приобрел у «Асмарала» права на Сергея Семака.
Спорт-Экспресс вчера в 21:05
Хоккей

«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ

"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
ТАСС Спорт вчера в 13:52
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Вести.Ru вчера в 09:59
Общество

Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста

Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество

Захарова призналась в неуважении к Собчак

Lenta.ru вчера в 19:34
Культура

«Уральские пельмени» рассказали о драках между участниками коллектива

Участники популярного телешоу «Уральские пельмени» рассказали о нескольких конфликтах в коллективе, которые доходили до серьезных драк.
ФАН вчера в 22:22
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Хоккей

Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета вчера в 14:47
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Политика

Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву

Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
БИЗНЕС Online 12 февраля в 06:51
Космос

Похожая на Землю луна Сатурна провалила тест на инопланетную жизнь

Shraibikus News вчера в 07:22
Общество

Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

РИА Новости вчера в 04:34
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru вчера в 03:10
Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Shraibikus News вчера в 05:14
Шоу-бизнес

Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг

Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
Дни24 вчера в 09:08
Общество

Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
МонаВиста вчера в 07:29
Происшествия

СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев.
РБК 12 февраля в 05:36
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Слово и Дело вчера в 11:40
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском вчера в 08:01
Экономика

ЦБ перестанет брать с банков комиссию в своей Системе быстрых платежей

ЦБ вновь установит бесплатные тарифы за переводы для банков, участвующих в Системе быстрых платежей, сообщила на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора зампред Банка России Ольга Скоробогатова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 10:07
Армия и оружие

Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео

REGNUM 12 февраля в 09:16
Общество

СМИ сообщили об утечке личных данных клиентов Сбербанка

В октябре Сбербанк сообщил о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов.
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Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Газета.Ru вчера в 23:36
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