Росавиация и Роспотребнадзор представили указания по возвращению авиационной отрасли к работе во время спада заболеваемости коронавирусом. Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 2,3K

Футбол «Разговор по пятницам». Андрей Талалаев: неизвестный Скала, «газированный» Капелло, конфликт с Радимовым Две недели назад был дебютный выпуск с Евгением Ловчевым, а сегодня мы представляем вашему вниманию душевный разговор с Андреем Талалаевым — ярким футболистом и тренером.

Происшествия На Украине задержали подозреваемого в убийстве семи рыбаков Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

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Общество Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут» Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. 913

Энергетика Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск. 5

Общество В России назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах. 11

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Общество Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась В Китае эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся ежегодной сессии заксобрания в Пекине. 6

Общество Попова рассказала о жизни после снятия ограничений из-за COVID-19 Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске первого этапа смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 337

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