Коронавирус

ВедомостиВедомостиРосавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов

Росавиация и Роспотребнадзор представили указания по возвращению авиационной отрасли к работе во время спада заболеваемости коронавирусом. Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
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Росавиация разработала рекомендации по организации полетов и работе аэропортов

ТАСС01:21

Определены условия работы авиакомпаний в условиях пандемии

Вести.Ruвчера в 17:26

Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов

Ведомостивчера в 13:54

Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний

Российская газетавчера в 15:09

Пассажиры после снятия ограничений в РФ должны будут летать в масках и не ходить по салону

Интерфаксвчера в 16:00

Росавиация дала рекомендации по организации полетов при выходе из карантина

Коммерсантъвчера в 15:19

Росавиация описала поэтапную отмену санитарных мер в аэропортах

РБКвчера в 12:57
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Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
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Футбол

«Разговор по пятницам». Андрей Талалаев: неизвестный Скала, «газированный» Капелло, конфликт с Радимовым

Две недели назад был дебютный выпуск с Евгением Ловчевым, а сегодня мы представляем вашему вниманию душевный разговор с Андреем Талалаевым — ярким футболистом и тренером.
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Общество

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Происшествия

На Украине задержали подозреваемого в убийстве семи рыбаков

Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 02:27
Общество

Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире

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Krym.News вчера в 08:14
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
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Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения

Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik вчера в 12:07
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Политика

Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости вчера в 12:45
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Армия и оружие

Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии

В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
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Здоровье

Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
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Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
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Энергетика

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
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Экономика

Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды

Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости вчера в 09:57
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Шоу-бизнес

Борис Моисеев перестал узнавать друзей

Paparazzi.ru вчера в 03:37
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Общество

В России назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты

Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах.
REGNUM вчера в 23:53
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Футбол

Ганчаренко продлил контракт с ЦСКА

Soccer.ru 20 мая в 05:11
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
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Общество

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России

Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России. Об этом журналиста ТАСС рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
Piter.tv 01:45
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Общество

Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась

В Китае эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся ежегодной сессии заксобрания в Пекине.
РИА Новости вчера в 23:47
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Общество

Попова рассказала о жизни после снятия ограничений из-за COVID-19

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске первого этапа смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.
News.ru 02:19
Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Экономика

Украина и МВФ договорились о кредите на $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
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Авто

Renault представил обновленный Kaptur для России

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Происшествия

В Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19

Российская газета 02:11
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
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