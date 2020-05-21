Коронавирус
ВедомостиРосавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов
Росавиация и Роспотребнадзор представили указания по возвращению авиационной отрасли к работе во время спада заболеваемости коронавирусом. Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
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Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Футбол
«Разговор по пятницам». Андрей Талалаев: неизвестный Скала, «газированный» Капелло, конфликт с Радимовым
Две недели назад был дебютный выпуск с Евгением Ловчевым, а сегодня мы представляем вашему вниманию душевный разговор с Андреем Талалаевым — ярким футболистом и тренером.
Спорт-Экспресс вчера в 17:15
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Происшествия
На Украине задержали подозреваемого в убийстве семи рыбаков
Житомир, Украина, 22 мая 2020, 09:27 — REGNUM В Житомирской области произошло массовое убийство, написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 02:27
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения
Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik вчера в 12:07
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил, что страна выйдет из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости вчера в 12:45
Армия и оружие
Девять российских «Панцирей» уничтожили в Ливии
В результате военной операции «Вулкан гнева», проводимой армией правительства национального согласия (ПНС) Ливии, были уничтожены девять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» российского производства.
Lenta.ru вчера в 11:23
Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
Энергетика
Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
Экономика
Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Борис Моисеев перестал узнавать друзей
Paparazzi.ru вчера в 03:37
Общество
В России назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты
Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах.
REGNUM вчера в 23:53
Футбол
Ганчаренко продлил контракт с ЦСКА
Soccer.ru 20 мая в 05:11
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Общество
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России. Об этом журналиста ТАСС рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
Piter.tv 01:45
Общество
Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась
В Китае эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся ежегодной сессии заксобрания в Пекине.
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Попова рассказала о жизни после снятия ограничений из-за COVID-19
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске первого этапа смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.
News.ru 02:19
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите на $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) на предоставление кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд).
Коммерсантъ вчера в 21:36
Авто
Renault представил обновленный Kaptur для России
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Происшествия
В Челябинской области умер 25-й пациент с COVID-19
Российская газета 02:11
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00