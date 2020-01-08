Политика

РидусРидусРосавиация рекомендует не летать над Ираном и Ираком

«Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты», - говорится в телеграмме ведомства.
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Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN.
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Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана

Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 06:49
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В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
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Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
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Индийские СМИ: российский «Панцирь-С1» не прошёл испытаний на мобильность в условиях пустыни

В индийской прессе утверждается, что российский «Панцирь-С1» не прошёл испытаний на мобильность в пустынных условиях.
Военное обозрение вчера в 22:28
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СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
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Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
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В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
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«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем

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Поезд Петербург-Архангельск эвакуировали из-за сообщений о бомбе

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Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера

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Власти Ирана назвали причиной крушения Boeing возгорание двигателя

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На время зимней паузы в чемпионате РПЛ красно-белые запланировали провести сбор в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 24 января и Катаре 1-9 февраля, где команда Доменико Тедеско должна принять участие в Кубке "Матч Премьер" вместе с "Локомотивом", "Ростовом" и "Партизаном".
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Toyota построит в Японии город будущего

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