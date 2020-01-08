Политика
РидусРосавиация рекомендует не летать над Ираном и Ираком
«Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты», - говорится в телеграмме ведомства.
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Армия и оружие
Ирак заранее предупредил США об иранских ракетных ударах
Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран будет наносить удары, передает CNN.
Происшествия
Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае
Общество
Пенсии подрастут не только у неработающих пенсионеров
Как напомнила сенатор, с 1 января 2020 года неработающие граждане получили повышение страховых пенсий на 6,6 процента.
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Трубопровод доставит газ в Турцию, а также в страны Южной, Юго-восточной и Центральной Европы.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Политика
«Победа» просчитала альтернативные маршруты по рекомендации Росавиации
Авиакомпания «Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над частью Ближнего Востока.
Армия и оружие
Стала известна возможная реакция Трампа на ракетный удар Ирана
Стала известна возможная реакция президента США Дональда Трампа на ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Гаджеты
Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Технологии
Samsung представила проект «искусственного человека» Neon
Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
Армия и оружие
Индийские СМИ: российский «Панцирь-С1» не прошёл испытаний на мобильность в условиях пустыни
В индийской прессе утверждается, что российский «Панцирь-С1» не прошёл испытаний на мобильность в пустынных условиях.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Общество
«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Общество
В Омске детям подарили конфеты с Путиным
Происшествия
Поезд Петербург-Архангельск эвакуировали из-за сообщений о бомбе
Пассажиры поезда Петербург — Архангельск эвакуировали ночью, 8 января из поезда. Всему виной анонимный звонок о бомбе.
Кино
Netflix представил хронологический таймлайн первого сезона «Ведьмака»
Для упрощения понимания всех событий первого сезона Netflix представил слайд с хронологией происходящего в первом сезоне.
Экономика
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Общество
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана
Как ранее сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, на роковой рейс зарегистрировались 169 человек, но двое - не украинцы - на самолет не сели.
Политика
В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России
Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики к России.
Футбол
«Спартак» не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара
На время зимней паузы в чемпионате РПЛ красно-белые запланировали провести сбор в Объединенных Арабских Эмиратах с 13 по 24 января и Катаре 1-9 февраля, где команда Доменико Тедеско должна принять участие в Кубке "Матч Премьер" вместе с "Локомотивом", "Ростовом" и "Партизаном".
Авто
УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо»
«Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Общество