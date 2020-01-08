«Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты», - говорится в телеграмме ведомства.

Росавиация рекомендует не летать над Ираном и Ираком

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