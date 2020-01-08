Политика

ТАССТАССРосавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
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Росавиация рекомендует авиакомпаниям избегать полётов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами

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