Политика
ТАССРосавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
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Армия и оружие
Иран назвал удары по базам США мерой самообороны
Ракетные удары по американским военным базам США в Ираке являются мерой самообороны. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Происшествия
Найден второй «черный ящик» с разбившегося в Иране самолета
Второй "черный ящик" с разбившегося в Тегеране украинского пассажирского самолета обнаружен, начато расследование, сообщает иранское информагентство FARS со ссылкой на главу управления гражданской авиации Ирана.
Происшествия
Окончено расследование дела о нарушениях в тюрьме, где Цеповяз ел икру
Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, в которой осужденный Вячеслав Цеповяз ел крабов, красную икру и готовил шашлыки.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Армия и оружие
Армия Хафтара полностью освободила город Сирт от террористов ПНС Ливии
Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром освободила город Сирт от террористов так называемого Правительства национального согласия Ливии.
Общество
Дым от пожаров в Австралии достиг Бразилии
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг южной Бразилии.
Происшествия
В Москве таксист избил подростка
В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Около 40 человек погибли на похоронах иранского генерала Сулеймани
Погибших в давке уже 40 человек, сообщает агентство FARS со ссылкой на главу Организации экстренной медицины.
Политика
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Происшествия
Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техпроверку 6 января
Разбившийся возле Тегерана украинский самолет был произведен в 2016 году, последнее техническое обслуживание прошел 6 января, сообщила пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал борт.
Происшествия
В Казахстане ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме
Десятилетний ребенок скончался, еще семь человек, включая троих детей, получили травмы и госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси в городе Каскелен Алма-Атинской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД страны Нурсултан Нурахметов.
Авто
На ЗАЗ начнут выпуск автомобилей Lada
На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», наладили мелкосерийное отверточное производство автомобилей LADA Largus.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон взял на прицел 52 объекта в Иране, включая места культурного наследия.
Футбол
«Сити» в гостях обыграл «Юнайтед» в дерби Манчестера
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об усилении позиций ВСУ снайперами в Донбассе
Космос
Астрономы обнаружили эпическое столкновение нейтронных звезд
Астрономы рассказали о гигантской катастрофе, зафиксированной телескопами. Речь идет об эпическом столкновении нейтронных звезд.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова опубликовала фото на шесте
Ходченкова рассказала, что когда-то очень удивилась наличию занятий на пилоне и что танцы на шесте – очень сложный спорт, требующий хорошего контроля над своим телом.
Политика
Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Музыка
Ольга Бузова анонсировала масштабные гастроли
Ольга Бузова поделилась с корреспондентами издания «Аргументы и факты» планами на 2020 год.
Происшествия
На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Политика
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Если составить рейтинг причин, на которые в США списывают провал венесуэльского переворота, то однозначным первым номером идет версия о том, что администрация Трампа ошиблась в выборе своего игрока на политической арене Каракаса.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.