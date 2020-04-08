Коронавирус

REGNUMREGNUMРосавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа

Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
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В ближайшие дни россиян эвакуируют из нескольких стран

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Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов

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Власти составили предварительный график вывоза россиян из-за рубежа

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Составлен предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Lenta.ruвчера в 18:40
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Политика

В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики

Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:38
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У актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб выявлен коронавирус

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Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
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Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
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Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил важность иных, очищенных от санкций отношений между странами в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 00:26
Общество

Депутат Мосгордумы Тимонов заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил, что заразился коронавирусом, положительный результат показал повторный тест.
ФАН вчера в 17:55
Шоу-бизнес

Умерла первая жена Александра Малинина

Новость о смерти первой жены Александра Малинина стала неожиданностью для звезд российского шоу-бизнеса.
Слово и Дело вчера в 02:58
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
РИА Новости 01:56
Футбол

Федун вошёл в топ-20 богатейших бизнесменов России по версии Forbes

В топ-20 вошли несколько российских бизнесменов, которые имеют отношение к спорту.
Metaratings 01:02
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Игры

CD Projekt RED объявила конкурс по моддингу PC в стилистике Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED анонсировала новый конкурс «Cyber-up Your PC» по моддингу корпуса PC в эстетике Cyberpunk 2077.
Игромания.ру вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Киркоров назвал свои отношения с Зеленским «добрыми и светлыми»

Московский Комсомолец вчера в 21:49
Общество

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
BFM.ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
РИА Новости 02:21
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Apple выпустила новые версии iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1

Как уже говорилось ранее, новое программное обеспечение Apple для iOS 13.4.1 было выпущено вместе с соответствующим обновлением программного обеспечения Apple для iPad, iPadOS 13.4.1.
МИТ вчера в 15:10
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:11
Происшествия

Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана

Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.
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Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

CyberSport.ru 05 апреля в 11:30
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
Коммерсантъ 00:32
Экономика

В Кузбассе снизили налоги для пострадавших от COVID-19 отраслей экономики

Законом предусмотрено снижение налогов на текущей год для поддержки отраслей, наиболее пострадавших в условиях борьбы с COVID-19.
REGNUM 02:26
Происшествия

В Новосибирской области выявили два новых случая коронавируса

В Новосибирской области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:16
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В результате ДТП водитель и три пассажира ВАЗа от полученных травм скончались на месте происшествия.
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Происшествия

В Челябинской области на 200% выросло число мошенничеств

В период самоизоляции в правоохранительных органах Челябинской области зафиксировали рост количества случаев мошенничества на 200% – об этом на брифинге 8 апреля заявил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 02:23
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La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Футбол

Матчи РПЛ могут доиграть при пустых трибунах

Российскими клубами обсуждается возможность проведения матчей РПЛ при пустых трибунах после того, как сезон снова возобновится.
Sport.ru вчера в 05:00
Общество

Диетолог назвала не подходящие для микроволновки продукты

Соломатина отметила, что не стоит помещать в микроволновку и кисломолочные продукты, так как при нагревании в них погибают полезные бактерии из-за разрушения стенки их клеток.
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Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
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