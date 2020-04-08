Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

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Политика La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".

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