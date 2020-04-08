Коронавирус
REGNUMРосавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа
Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 02:47, Ашберн
Политика
В России приготовят новый пакет мер по спасению экономики
Российское правительство готовит новый пакет мер, направленных на поддержку населения и спасение экономики в условиях распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
У актрисы сериала «Деффчонки» Галины Боб выявлен коронавирус
Актриса сериала "Деффчонки" Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Политика
Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил важность иных, очищенных от санкций отношений между странами в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Депутат Мосгордумы Тимонов заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил, что заразился коронавирусом, положительный результат показал повторный тест.
Шоу-бизнес
Умерла первая жена Александра Малинина
Новость о смерти первой жены Александра Малинина стала неожиданностью для звезд российского шоу-бизнеса.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
В Пермском крае умер пациент с коронавирусом
В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
Футбол
Федун вошёл в топ-20 богатейших бизнесменов России по версии Forbes
В топ-20 вошли несколько российских бизнесменов, которые имеют отношение к спорту.
Финансы
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Игры
CD Projekt RED объявила конкурс по моддингу PC в стилистике Cyberpunk 2077
Студия CD Projekt RED анонсировала новый конкурс «Cyber-up Your PC» по моддингу корпуса PC в эстетике Cyberpunk 2077.
Шоу-бизнес
Киркоров назвал свои отношения с Зеленским «добрыми и светлыми»
Общество
В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки
В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
Шоу-бизнес
Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
Гаджеты
Apple выпустила новые версии iOS 13.4.1 и iPadOS 13.4.1
Как уже говорилось ранее, новое программное обеспечение Apple для iOS 13.4.1 было выпущено вместе с соответствующим обновлением программного обеспечения Apple для iPad, iPadOS 13.4.1.
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Происшествия
Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана
Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
Экономика
В Кузбассе снизили налоги для пострадавших от COVID-19 отраслей экономики
Законом предусмотрено снижение налогов на текущей год для поддержки отраслей, наиболее пострадавших в условиях борьбы с COVID-19.
Происшествия
В Новосибирской области выявили два новых случая коронавируса
В Новосибирской области выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В результате ДТП водитель и три пассажира ВАЗа от полученных травм скончались на месте происшествия.
Происшествия
В Челябинской области на 200% выросло число мошенничеств
В период самоизоляции в правоохранительных органах Челябинской области зафиксировали рост количества случаев мошенничества на 200% – об этом на брифинге 8 апреля заявил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Футбол
Матчи РПЛ могут доиграть при пустых трибунах
Российскими клубами обсуждается возможность проведения матчей РПЛ при пустых трибунах после того, как сезон снова возобновится.
Общество
Диетолог назвала не подходящие для микроволновки продукты
Соломатина отметила, что не стоит помещать в микроволновку и кисломолочные продукты, так как при нагревании в них погибают полезные бактерии из-за разрушения стенки их клеток.
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.