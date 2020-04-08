Коронавирус
REGNUMРосавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа
Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
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Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Общество
Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве
Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Гаджеты
Названы самые безопасные новые смартфоны в России
Специалисты "Роскачества" протестировали 18 новых смартфонов семи различных брендов, чтобы изучить их на предмет безопасности.
Авто
Fiat представил новый пикап Strada
Fiat представил новый компактный пикап Strada для рынка Бразилии.
Общество
В России подорожают лимоны – Турция объявила эмбарго на экспорт
Власти Турции ввели ограничения на экспорт лимонов в связи с выросшим спросом на внутреннем рынке, который возник на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей страны.
Общество
Пять человек с коронавирусом скончались за сутки в России
В России за сутки скончались пять человек с положительным тестом на коронавирус.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Финансы
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро
Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина
Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Политика
В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС
Общество
Аксёнов пригрозил крымчанам комендантским часом за несоблюдение режима
Сложившаяся в больнице Армянска ситуация с распространением инфекции и частые случаи нарушения режима самоизоляции в других городах могут вынудить власти ужесточить меры противодействия коронавирусу.
Происшествия
В Воронежской области пять человек погибли в ДТП
Представители ГУ МВД Воронежской области рассказали об аварии, произошедшей во вторник, 7 апреля.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Общество
Третий депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
Накануне в Мосгордуме сообщили, что коронавирус также нашли у трёх сотрудников аппарата.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Общество
В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено 1175 новых случая коронавируса.
Политика
Роухани призвал МВФ предоставить Ирану средства на борьбу с COVID-19
Президент Ирана Хасан Роухани призвал Международный валютный фонд (МВФ) предоставить Тегерану 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Армия и оружие
Украина не может противостоять растущей мощи флота России
Тарас Чмут рассказал о проблемах Киева в Черноморском регионе. Украина не может противостоять растущей мощи флота России.
Происшествия
В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра
В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Кино
Студия Universal снимет фильм о вампирах по роману «Жажда»
Лос-Анджелес, США, 8 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Права на экранизацию молодежного мистического романа «Жажда» («Crave») американской писательницы Трейси Вольф, вышедшего в США 7 апреля, приобрела компания Universal Pictures.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Здоровье
Коронавирус по-прежнему обходит стороной единственный регион Украины
В других областях выявлено менее 100 случаев. Николаевская область по-прежнему единственная, где коронавирусом люди не болеют.
Общество
Гость Соловьева рассказал о связи коронавируса с контролем планеты
«У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем», — добавил при этом гость Соловьева.
Финансы
Курс рубля 7 апреля 2020 года: доллар и евро потеряли в цене
На открытии торгов Московской биржи утром во вторник стал известен курс рубля на 7 апреля 2020 года.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Происшествия
Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Новосибирске
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, превысило 1,4 млн заболевших, умерли более 82 тыс. человек.