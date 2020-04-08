Коронавирус

REGNUMREGNUMРосавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа

Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
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В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

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Представители ГУ МВД Воронежской области рассказали об аварии, произошедшей во вторник, 7 апреля.
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La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
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Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Новосибирске

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