Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Общество В России подорожают лимоны – Турция объявила эмбарго на экспорт Власти Турции ввели ограничения на экспорт лимонов в связи с выросшим спросом на внутреннем рынке, который возник на фоне вспышки коронавирусной инфекции, пишет Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей страны.

Политика Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.

Общество В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.

Общество Аксёнов пригрозил крымчанам комендантским часом за несоблюдение режима Сложившаяся в больнице Армянска ситуация с распространением инфекции и частые случаи нарушения режима самоизоляции в других городах могут вынудить власти ужесточить меры противодействия коронавирусу.

Общество Третий депутат Мосгордумы заразился коронавирусом Накануне в Мосгордуме сообщили, что коронавирус также нашли у трёх сотрудников аппарата.

Политика В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

Экономика РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Политика La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".

Кино Студия Universal снимет фильм о вампирах по роману «Жажда» Лос-Анджелес, США, 8 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Права на экранизацию молодежного мистического романа «Жажда» («Crave») американской писательницы Трейси Вольф, вышедшего в США 7 апреля, приобрела компания Universal Pictures.

Шоу-бизнес Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.