Коронавирус

REGNUMREGNUMРосавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа

Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
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Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами

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La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт драгметаллов вырос в семь раз.
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Под Курганом метель занесла 80 грузовиков

Курган, 8 апреля 2020, 04:07 — REGNUM В Курганской области в ночь на 8 апреля ликвидировали автомобильный затор, возникший на 300 км федеральной трассе Р 254 Иртыш автодороги Челябинск-Курган-Омск в районе посёлка Варгаши.
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