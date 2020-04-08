Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

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Происшествия Под Курганом метель занесла 80 грузовиков Курган, 8 апреля 2020, 04:07 — REGNUM В Курганской области в ночь на 8 апреля ликвидировали автомобильный затор, возникший на 300 км федеральной трассе Р 254 Иртыш автодороги Челябинск-Курган-Омск в районе посёлка Варгаши.

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