Коронавирус
REGNUMРосавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа
Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
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Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова впервые показала Николаева после больницы
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Технологии
Sony показала фотографии нового геймпада для PlayStation 5
Экономика
ВОЗ и ВТО обеспокоены введением квот Россией на экспорт зерна
Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразили беспокойство из-за введения Россией квот на экспорт зерна, сообщает французское издание Valeurs actuelles.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Культура
С МТС дети-художники Ставрополья смогут выставить работу в Третьяковке
Суть программы в том, что школьники России смогут пройти онлайн-обучение у художника, скульптора и автора инсталляций Ростана Тавасиева, по итогам которого совместное с ним произведение будет выставлено в Третьяковской галерее.
Общество
Ульяновцы сегодня ночью смогут наблюдать суперлуние
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в в пресс-службе авиакомпании.
Происшествия
В Хабаровском крае скончалась первая пациентка с коронавирусом
Шоу-бизнес
Умерла бывшая жена Александра Малинина
Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Общество
В России установили ограничения цен на продажу масок и перчаток
Правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.
Общество
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с гражданами России, пожелавшими вернуться на родину.
Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»
Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Армия и оружие
Украина не может противостоять растущей мощи флота России
Главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут написал на своей странице о бессилии Украины на фоне наращивания силы Черноморского флота Россией.
Шоу-бизнес
Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
Футбол
Коноплянка: «Болею за Черышева. Хотелось бы, чтобы он взял Примеру»
Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что болеет за хавбека «Валенсии» Дениса Черышева.
Экономика
Экспорт золота из России вырос в семь раз
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт драгметаллов вырос в семь раз.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа.
Происшествия
Под Курганом метель занесла 80 грузовиков
Курган, 8 апреля 2020, 04:07 — REGNUM В Курганской области в ночь на 8 апреля ликвидировали автомобильный затор, возникший на 300 км федеральной трассе Р 254 Иртыш автодороги Челябинск-Курган-Омск в районе посёлка Варгаши.
Технологии
Телеканалам из списка значимых ресурсов придется запустить текстовые версии сайтов
Телеканалам («Первый», ТНТ, НТВ и др.), попавшим в список социально значимых ресурсов, придется разработать специальные текстовые версии сайтов — без потокового видео.
Здоровье
Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц
145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Наука
Снизить проблемы фертильности поможет терапия наночастицами
Ученые создали новый метод, способный облегчить боль и даже решить проблему с половым влечением.
Происшествия
Сильный ураган в Омске сносил даже балконы
Мощный ветер, разгулявший в Омске вечером во вторник, 7 апреля, оставил за собой множество следов.
Энергетика
Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Происшествия
Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.