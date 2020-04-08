Росавиация сформировала предварительный график вывоза граждан РФ из-за рубежа до 13 апреля. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

Общество В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736 За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Общество Присутствующий на заседании Мосгордумы депутат заразился коронавирусом Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, который был на заседании с другими политиками 1 апреля, рассказал о положительном результате теста на COVID-19.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Происшествия Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.

Армия и оружие Иранский беспилотник пролетел под носом у американских ЗРК «Patriot», а его даже не заметили An #Iraqi media associated with #PMU. pic.twitter.com/Hy0DhPl7En — Babak Taghvaee (B) (@BabakTaghvaee1) April 6, 2020 Американская сторона пока что предпочитает не комментировать беспрепятственный доступ иранских беспилотников в районы крупнейших американских военных баз на территории Ирака, однако, специалисты отмечают, что это прекрасная демонстрация бесполезности американских систем ПВО/ПРО.

Происшествия Коронавирус подозревают у десяти жителей Красноярского края Всего в Красноярском крае обследование на наличие коронавирусной инфекции прошли 16 526 человек. За сутки тест сдали 1100 жителей региона.

Религия Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.