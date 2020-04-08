Коронавирус

ТАССТАССРосавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов

Росавиация сформировала предварительный график вывоза граждан РФ из-за рубежа до 13 апреля. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.
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В ближайшие дни россиян эвакуируют из нескольких стран

Комсомольская правда21:55

Росавиация составила предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа на ближайшие дни

Газета.Ru18:50

Власти составили предварительный график вывоза россиян из-за рубежа

РБК18:13

Составлен предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Lenta.ru18:40

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов

ТАСС18:18

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов

Известия18:48

Минтранс рассказал о планах по вывозу россиян из ряда стран

РИА Новости18:16
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Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Общество

В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
ТАСС 23:19
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости 22:42
Общество

Присутствующий на заседании Мосгордумы депутат заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, который был на заседании с другими политиками 1 апреля, рассказал о положительном результате теста на COVID-19.
VSE42.RU 22:10
Происшествия

Ещё 3 случая заражения коронавирусом выявлено в Приморье

Один мужчина недавно прибыл из США. Он наблюдался дома и был выявлен на ранней стадии заболевания.
Deita.ru 22:33
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Происшествия

Один человек погиб из-за взрыва газа в доме под Нижним Новгородом

Интерфакс 19:55
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Футбол

В «Локомотиве» пока не могут договориться о снижении зарплат

По данным «СЭ», переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата.
Спорт-Экспресс 10:12
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 15:14
Происшествия

Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой

Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.
Российская газета 11:24
Армия и оружие

Иранский беспилотник пролетел под носом у американских ЗРК «Patriot», а его даже не заметили

An #Iraqi media associated with #PMU. pic.twitter.com/Hy0DhPl7En — Babak Taghvaee (B) (@BabakTaghvaee1) April 6, 2020 Американская сторона пока что предпочитает не комментировать беспрепятственный доступ иранских беспилотников в районы крупнейших американских военных баз на территории Ирака, однако, специалисты отмечают, что это прекрасная демонстрация бесполезности американских систем ПВО/ПРО.
Avia.pro 17:27
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru 17:31
Политика

Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Известия 06:34
Кино

Warner Bros. снимет новые серии «Аниманьяков» и «Пинки и Брейна»

"Пинки и Брейн" - мультипликационный сериал Стивен Спилберга о двух лабораторных мышах, которые пытаются захватить мир, причем гений Брейн пытается сделать это в компании недалекого Пинки.
RuNews24.ru 02:42
Общество

Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт с гражданами США

Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт «Аэрофлота» с изъявившими желание улететь домой американскими гражданами.
RT на русском 22:09
Шоу-бизнес

Наталья Фриске поздравила с днём рождения племянника Платона

Наталья Фриске, которая является сестрой покойной Жанны Фриске, трогательно поздравила племянника с днём рождения, назвав его своим «маленьким принцем».
Дни24 05:26
Культура

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 вчера в 10:42
Происшествия

Коронавирус подозревают у десяти жителей Красноярского края

Всего в Красноярском крае обследование на наличие коронавирусной инфекции прошли 16 526 человек. За сутки тест сдали 1100 жителей региона.
Городские новости. Красноярск 22:49
Общество

Список сайтов с бесплатным доступом утвержден в России

Минкомсвязь РФ включила в список социально значимых российских интернет-ресурсов крупнейшие соцсети, мессенджеры, сервисы электронной почты, СМИ и новостные агрегаторы.
iReactor вчера в 18:09
Наука

Вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв

Учеными в последние годы открыто много вирусов достаточно крупных размеров.
ToDay News Ufa 14:06
Религия

Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников

Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
Православие и Мир 06:44
Здоровье

Глава ВОЗ призвал носить маски только при необходимости

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал носить медицинские маски только тех, кто в них нуждается, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13
Хоккей

Главный тренер Андрей Мартемьянов покинул ХК «Автомобилист»

Областная газета 11:01
Происшествия

Асфальт снова треснул на Холмском перевале

Асфальт снова треснул на Холмском перевале.
АСТВ 23:24
Биатлон

СБР может назвать имена старших тренеров сборной России в пятницу

Союз биатлонистов России (СБР) может в пятницу назвать имена старших тренеров национальной сборной, сообщил РИА Новости президент СБР Владимир Драчев.
РИА Новости 14:09
Общество

Состояние Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Суть событий 01:44
Энергетика

Эксперты назвали варианты достижения соглашения с Эр-Риядом по нефти

Самым реалистичным вариантом урегулирования нефтяного спора является достижение баланса добычи и потребления нефти, заявил, в свою очередь, гендиректор УК "Спутник — Управление активами" Александр Лосев.
РИА Новости 20:39
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
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