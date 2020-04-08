Коронавирус
ТАССРосавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов
Росавиация сформировала предварительный график вывоза граждан РФ из-за рубежа до 13 апреля. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.
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Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Общество
В Хабаровском крае умер первый пациент с коронавирусом
Первый случай гибели от новой коронавирусной инфекции зарегистрировали в Хабаровском крае.
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Общество
Присутствующий на заседании Мосгордумы депутат заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, который был на заседании с другими политиками 1 апреля, рассказал о положительном результате теста на COVID-19.
Происшествия
Ещё 3 случая заражения коронавирусом выявлено в Приморье
Один мужчина недавно прибыл из США. Он наблюдался дома и был выявлен на ранней стадии заболевания.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Футбол
В «Локомотиве» пока не могут договориться о снижении зарплат
По данным «СЭ», переговоры о снижении зарплат между руководством и футболистами «Локомотива» по-прежнему не приносят результата.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко получила травмы в конфликте с соседкой
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина обратилась в больницу подмосковного Одинцово с травмами, полученными в ссоре с соседкой по даче.
Армия и оружие
Иранский беспилотник пролетел под носом у американских ЗРК «Patriot», а его даже не заметили
An #Iraqi media associated with #PMU. pic.twitter.com/Hy0DhPl7En — Babak Taghvaee (B) (@BabakTaghvaee1) April 6, 2020 Американская сторона пока что предпочитает не комментировать беспрепятственный доступ иранских беспилотников в районы крупнейших американских военных баз на территории Ирака, однако, специалисты отмечают, что это прекрасная демонстрация бесполезности американских систем ПВО/ПРО.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Политика
Мишустин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса
Правительство России готовит новый пакет мер для поддержки населения и бизнеса в условиях распространения коронавируса.
Кино
Warner Bros. снимет новые серии «Аниманьяков» и «Пинки и Брейна»
"Пинки и Брейн" - мультипликационный сериал Стивен Спилберга о двух лабораторных мышах, которые пытаются захватить мир, причем гений Брейн пытается сделать это в компании недалекого Пинки.
Общество
Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт с гражданами США
Из Москвы в Нью-Йорк прибыл самолёт «Аэрофлота» с изъявившими желание улететь домой американскими гражданами.
Шоу-бизнес
Наталья Фриске поздравила с днём рождения племянника Платона
Наталья Фриске, которая является сестрой покойной Жанны Фриске, трогательно поздравила племянника с днём рождения, назвав его своим «маленьким принцем».
Культура
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Происшествия
Коронавирус подозревают у десяти жителей Красноярского края
Всего в Красноярском крае обследование на наличие коронавирусной инфекции прошли 16 526 человек. За сутки тест сдали 1100 жителей региона.
Общество
Список сайтов с бесплатным доступом утвержден в России
Минкомсвязь РФ включила в список социально значимых российских интернет-ресурсов крупнейшие соцсети, мессенджеры, сервисы электронной почты, СМИ и новостные агрегаторы.
Наука
Вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв
Учеными в последние годы открыто много вирусов достаточно крупных размеров.
Религия
Церемония схождения Благодатного огня пройдет без паломников
Ежегодная церемония схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Израиле пройдет без присутствия паломников из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал носить маски только при необходимости
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал носить медицинские маски только тех, кто в них нуждается, сообщает ТАСС.
Хоккей
Главный тренер Андрей Мартемьянов покинул ХК «Автомобилист»
Происшествия
Асфальт снова треснул на Холмском перевале
Асфальт снова треснул на Холмском перевале.
Биатлон
СБР может назвать имена старших тренеров сборной России в пятницу
Союз биатлонистов России (СБР) может в пятницу назвать имена старших тренеров национальной сборной, сообщил РИА Новости президент СБР Владимир Драчев.
Общество
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Энергетика
Эксперты назвали варианты достижения соглашения с Эр-Риядом по нефти
Самым реалистичным вариантом урегулирования нефтяного спора является достижение баланса добычи и потребления нефти, заявил, в свою очередь, гендиректор УК "Спутник — Управление активами" Александр Лосев.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.