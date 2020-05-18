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Здоровье Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания 18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram. 3

Здоровье В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом В ходе совещания руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что всего в регионе 2545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 4

Финансы Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. 251

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Политика Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.

Общество В Москве снизилась циркуляция коронавируса Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю. 27

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Футбол У трех футболистов «Динамо» нашли коронавирус Источник проинформировал, что в понедельник футболисты бело-голубых прошли тест на COVID-19. У трех игроков он оказался положительным.

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Футбол «Байер» на выезде разгромил «Вердер» В чемпионате Германии сыгран матч 26-го тура Бундеслиги. «Вердер» принимал «Байер» и потерпел поражение (1:4).

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 486

Общество Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов. 158

Общество В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе. 488

Политика СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске. 5

Здоровье Новый госпиталь для пациентов с коронавирусом откроют на Камчатке Многопрофильный госпиталь на 150 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией откроется на этой неделе в краевой больнице, это поможет решить вопрос с нехваткой коек, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.

Общество Кадыров потребовал уволить сообщивших о нехватке масок врачей Глава республики подчеркнул, что у Чечни достаточно средств защиты и медикаментов не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты. 1,4K

Экономика ВВП Белоруссии упал в январе-апреле на 1,3% ВВП Белоруссии сократился в январе-апреле на 1,3% в годовом выражении и составил 41,1 миллиарда белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 1,3% меньше, чем в январе-марте 2019 года, сообщает Белстат.

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