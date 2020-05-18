Экономика
RT на русскомРосавиация согласовала предоставление субсидий группе «Аэрофлот»
Приказы о предоставлении государственной поддержки в 7,89 млрд рублей трём авиакомпаниям группы «Аэрофлот» подписаны.
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Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Здоровье
В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом
В ходе совещания руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что всего в регионе 2545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Тульские новости 15:11
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
РИА Новости 16:09
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM 15:43
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Политика
США предоставят России 200 аппаратов ИВЛ
Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ТАСС 14:51
Футбол
Президент ПСЖ: «Роналду хочет совершенствоваться каждый день»
Год за годом Роналду демонстрирует необычайную силу характера. Он хочет совершенствоваться каждый день.
Soccer.ru 16:32
Политика
Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Общество
В Москве снизилась циркуляция коронавируса
Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.
Lenta.ru 16:27
Общество
Forbes составил список недооцененных городов России
Популярное американское издание Forbes опубликовало список самых недооцененных городов России.
Вечерняя Москва вчера в 23:41
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Культура
Пухляш из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Реальное время вчера в 14:07
Футбол
У трех футболистов «Динамо» нашли коронавирус
Источник проинформировал, что в понедельник футболисты бело-голубых прошли тест на COVID-19. У трех игроков он оказался положительным.
ProstoProSport 16:46
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com 14:54
Футбол
«Байер» на выезде разгромил «Вердер»
В чемпионате Германии сыгран матч 26-го тура Бундеслиги. «Вердер» принимал «Байер» и потерпел поражение (1:4).
Sport24.ru 16:25
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Общество
Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет
Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов.
Ivbg.ru 14:39
Общество
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
РИА Новости 14:14
Авто
Назвали самые продаваемые авто в России во время кризиса
На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru 16:01
Политика
СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского
СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
Газета.Ru 15:55
Здоровье
Новый госпиталь для пациентов с коронавирусом откроют на Камчатке
Многопрофильный госпиталь на 150 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией откроется на этой неделе в краевой больнице, это поможет решить вопрос с нехваткой коек, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
РИА Новости 06:55
Общество
Кадыров потребовал уволить сообщивших о нехватке масок врачей
Глава республики подчеркнул, что у Чечни достаточно средств защиты и медикаментов не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Прецедент-Новосибирск вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым.
РИА Новости 16:38
Экономика
ВВП Белоруссии упал в январе-апреле на 1,3%
ВВП Белоруссии сократился в январе-апреле на 1,3% в годовом выражении и составил 41,1 миллиарда белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 1,3% меньше, чем в январе-марте 2019 года, сообщает Белстат.
Вести.Ru 10:41
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
Общество
Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Гаджеты
Планшет Honor Tab V6 получил поддержку Wi-Fi 6+ и 5G
Megaobzor.com 12:56
Общество
Воробьев назвал число вернувшихся на стройки и предприятия рабочих
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, сколько людей с 18 мая вернулись на рабочие места на строительных площадках и промышленных предприятиях.
РБК 14:36