Экономика
RT на русскомРосавиация согласовала предоставление субсидий группе «Аэрофлот»
Приказы о предоставлении государственной поддержки в 7,89 млрд рублей трём авиакомпаниям группы «Аэрофлот» подписаны.
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Авто
Dyson показал конкурента электромобилей Tesla
Автоновости дня вчера в 13:44
Космос
К чему приведет начавшийся солнечный минимум
Специалисты уточняют, что Солнце не становится тусклым в период солнечного минимума, а просто немного успокаивается.
Ридус 06:02
Общество
В США число выявленных случаев коронавируса превысило 1,5 млн
В Соединённых Штатах число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,5 млн.
RT на русском 17:21
Экономика
Банки предложили ЦБ ввести «аналог ОСАГО» для ипотечных заемщиков
Банки не поддержали новую концепцию ЦБ о страховании в ипотеке: участники рынка считают, что освобождение ипотечных заемщиков от оплаты страховок грозит клиентам еще большими расходами и ростом ставок.
РБК 17:30
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Экономика
ВВП Белоруссии в январе-апреле снизился на 1,3%
Экономика Белоруссии в январе-апреле текущего года снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет республики (Белстат).
ПРАЙМ 09:54
Происшествия
В Москве росгвардейцы помогли утиному семейству перейти дорогу
Автомобильный экипаж сотрудников Росгвардии находился на маршруте патрулирования, когда заметил семейство уточек, пытающееся перейти дорогу.
Вести.Ru 15:31
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Игромания.ру 16 мая в 15:54
Политика
Трамп анонсировал важное заявление о вакцине от коронавируса
Globallookpress Важную информацию, касающуюся лечения и разработки вакцины от нового коронавируса, опубликуют США.
РЕН ТВ 16:18
Общество
Forbes составил список недооцененных городов России
Популярное американское издание Forbes опубликовало список самых недооцененных городов России.
Вечерняя Москва вчера в 23:41
Путешествия
Турция с 20 мая откроет границы для россиян
С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Авто
Назвали самые продаваемые авто в России во время кризиса
На днях специалисты назвали самые продаваемые автомобили на момент кризиса в России.
32CARS.ru 16:01
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня 15 мая в 11:23
Кино
Ушел из жизни французский актер Мишель Пикколи
Французский актер театра и кино Мишель Пикколи скончался на 95-м году жизни, передает агентство AFP.
Инфорос 10:01
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
Наука
Учёные реконструировали историческое распространение риса
Авторы научного проекта реконструировали историко-культурное движение в Азии.
Evo-rus.com 15:15
Авто
«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной
В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
32CARS.ru 16:00
Футбол
ЦСКА отмечает 15-летие победы в Кубке УЕФА
Metaratings 06:30
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией.
РИА Новости 16:09
Общество
В Москве снизилась циркуляция коронавируса
Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.
Lenta.ru 16:27
Гаджеты
GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070 выйдут осенью
Некоторое время назад, буквально пару дней, компания NVIDIA официально представила архитектуру Ampere, которая обладает целым рядом преимуществ и новшеств.
Megaobzor.com 08:52
Политика
Путин проведет совещание по выплатам медикам
Президент России Владимир Путин проведет совещание по доплатам медикам 19 мая.
МР7.ру 09:20
Футбол
Сергей Семак продолжит возглавлять «Зенит»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, продолжит и далее тренировать команду.
Inc-news.ru 10:45
Здоровье
В Пензенской области доначислили выплаты медработникам
В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев добавил, что в общей сложности медперсоналу доначислено около 5 млн. рублей.
PenzaNews 09:20
Общество
Правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами
Правительство России утвердило правила дистанционной продажи и доставки медицинских препаратов для аптек.
RT на русском 13:11