Коронавирус

REGNUMREGNUMРосавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.
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Пользователи Windows 10 пожаловались на очередной баг системы, произошедший после последнего обновления.
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Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

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Из нидерландского музея похитили полотно Ван Гога

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Московский "Спартак" прокомментировал на информации о заинтересованности в приобретении нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает "Спорт-Экспресс".
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Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.
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В Ростехе рассказали об испытаниях новейших истребителей Су-57

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В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
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Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
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Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов ответил одной из пользовательниц, которая раскритиковала его за дорогой подарок супруге.
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