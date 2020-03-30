Коронавирус
REGNUMРосавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.
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Россия ограничит число возвращающихся из-за рубежа граждан до 500 человек в сутки
Территория.Самара15:46
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