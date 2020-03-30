Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

Общество Жителям Рязанской области запретили покидать дома В Рязанской области вводится режим самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник 30 марта глава региона.

Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.

Энергетика Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну» Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.

Экономика Россия учредила компанию «Росзарубежнефть» Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.

Армия и оружие Более 100 воинских частей ЮВО приступили к контрольным стрельбам Военнослужащие более 100 воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье приступили к контрольным стрельбам в рамках проверки за зимний период обучения.

Футбол Санчо неофициально подтвердил, что перейдет в МЮ Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо неофициально подтвердил, что перейдет в «Манчестер Юнайтед» в следующее трансферное окно, сообщает источник со ссылкой на Irish Independent.По данным СМИ, на Санчо, помимо «Ман Юнайтед», претендуют «Челси» и «Ливерпуль».

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Политика Тимошенко: Зеленский готов обменять украинскую землю на доллары МВФ По словам руководителя фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, президент Украины Владимир Зеленский готовится продать украинскую землю за несколько миллиардов долларов от Международного валютного фонда.

Политика Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента 35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.