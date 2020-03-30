Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

Общество Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.

Общество Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.

Шоу-бизнес Нюша похвасталась накаченными ягодицами на откровенном фото Певица Нюша похвасталась накаченными ягодицами на откровенном фото. Снимок появился в аккаунте знаменитости в социальной сети Instagram.

Экономика Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты "Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Общество В Коми ввели режим всеобщей самоизоляции С 31 марта 2020 года в республике вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.

Происшествия В Петербурге выявили трех потенциальных носителей коронавируса "За сутки сотрудниками полиции выявлены три факта несоблюдения режима карантина", — сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Общество Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.

Кино Звучит эпично: создатель «Дэдпула» надеется на кинокроссовер с «Росомахой» Да и сам Хью неоднократно заявлял в интервью, что в «Логане» он в последний раз предстал перед зрителями в этом образе и даже уговоры близкого друга Рейнольдса не способны изменить его точку зрения.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Общество Какие регионы России ввели режим самоизоляции Согласно указу Сергея Собянина с 30 марта все жители Москвы обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Футбол Икарди с семьей вернулся в Италию Нападающий ПСЖ Мауро Икарди вместе с семьей вернулся в Италию, где намерен переждать пандемию коронавируса.Я получил разрешение от итальянских властей вернуться в страну и решил им воспользоваться.

Общество Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».

Шоу-бизнес Елизавета Боярская рассказала о своей самоизоляции Актриса театра и кино Елизавета Боярская рассказала в Instagram, как проходит ее самоизоляция. Артистка заявила, что уже сходит с ума.

Общество Названо обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве Постоянный отчет о геолокации — обязательное условие лечения коронавируса на дому в Москве, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.