Происшествия
ФедералПрессРосавиация установит причины жесткой посадки самолета в Барнауле
Сотрудники следственного комитета Алтайского края продолжают разбираться в деталях ЧП, случившееся минувшим вечером в аэропорту Барнаула. К расследованию причин уже подключились сотрудники Росавиации, которые установят причины возгорания шасси у летевшего из Вьетнама самолета.
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Экипаж жестко приземлившегося в аэропорту Барнаула самолета проверят на трезвость
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