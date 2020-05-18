с чего всё началось

Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки. О этом 18 мая сообщила пресс-служба Росавиации. Первой авиакомпанией, которая получит субсидии, ожидаемо стал «Аэрофлот».

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет. 174

Политика Путин проводит совещание по вопросу о выплатах медикам Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросу о стимулирующих выплатах медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией COVID-19. 48

Футбол «Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев. 1

Здоровье СМИ: названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России В России от COVID-19 скончались по меньшей мере 186 медиков, передает "Медиазона" со ссылкой на созданный российскими врачами мемориальный проект с именами коллег, погибших от коронавируса, - "Списки памяти". 163

Общество Совфед выступил за продажу алкоголя с 21 года Совет Федерации порекомендовал кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, передает РИА "Новости" со ссылкой на первого заместителя главы социального комитета верхней палаты парламента Валерия Рязанского. 89

Общество Путин: выплаты в десять тысяч рублей затронут 22 миллиона детей Выплата по 10 тысяч рублей на ребенка коснется порядка 22 миллионов детей, со взрослыми эта мера коснется более чем 50 миллионов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. 2

Авто Новый Kia Sportage появится позже, чем ожидалось Все модели, которые были анонсированы в плане запуска Hyundai Motor Group 2020, уже были выпущены (Bongo 3 EV, Sorento Sorento HEV) или показаны на шпионских фото (Sedona-Carnival), но до сих пор нет информации о Sportage, который, как и Tucson, должен был быть выпущен в 2020 году. 1

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. 251

Авто Пикап Ford Ranger получил «мрачную» спецверсию Представители компании Ford показали новую ограниченную версию Thunder для автомобиля Ranger.

Общество Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети. 12

Шоу-бизнес Брайан Остин Грин подтвердил свое расставание с Меган Фокс 46-летний американский актер Брайан Остин Грин во время прямого эфира в личном микроблоге подтвердил слухи о том, что он решил развестись с актрисой Меган Фокс, с которой он состоял в браке в течение десяти лет. стоит отметить, что информация о расставании супругов появилась еще несколько месяцев назад, однако артисты старались не комментировать данную ситуацию. 1

Энергетика Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади. 1,4K

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 5