Экономика
REGNUMРосавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту»
Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки. О этом 18 мая сообщила пресс-служба Росавиации. Первой авиакомпанией, которая получит субсидии, ожидаемо стал «Аэрофлот».
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Три авиакомпании группы «Аэрофлот» получат субсидии в размере 7,89 млрд рублей для компенсации убытков из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Росавиации.Znak.comвчера в 17:32
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Росавиация согласовала субсидии группе «Аэрофлот» на 7,89 млрд рублей
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