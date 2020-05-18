Экономика
REGNUMРосавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту»
Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральной агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки. О этом 18 мая сообщила пресс-служба Росавиации. Первой авиакомпанией, которая получит субсидии, ожидаемо стал «Аэрофлот».
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