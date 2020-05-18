Экономика

REGNUMREGNUMРосавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту»

Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки. О этом 18 мая сообщила пресс-служба Росавиации. Первой авиакомпанией, которая получит субсидии, ожидаемо стал «Аэрофлот».
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с чего всё началось
Три авиакомпании группы «Аэрофлот» получат субсидии в размере 7,89 млрд рублей для компенсации убытков из-за пандемии коронавируса, сообщает
 пресс-служба Росавиации.
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Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает агентство Bloomberg.
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