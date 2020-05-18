с чего всё началось

Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки. О этом 18 мая сообщила пресс-служба Росавиации. Первой авиакомпанией, которая получит субсидии, ожидаемо стал «Аэрофлот».

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. 257

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 131

Происшествия В Челябинске обезвредили ОПГ, торговавшую оружием В суд отправлено уголовное дело в отношении четырех жителей Челябинска, занимавшихся изготовлением и продажей огнестрельного оружия.

Общество В Пермском крае изменили правила режима самоизоляции В понедельник, 18 мая, на заседании оперативного штаба власти региона приняли корректировки в указ губернатора о режиме самоизоляции. 34

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 569

Происшествия СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью. 1K

Авто В России дебютировала новая «ГАЗель» Горьковский автозавод начал продажи на российском рынке коммерческих автомобилей семейства «Газель NN» нового поколения. 139

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и спортзалы В наших рекомендациях все расписано: определенные послабления, такие как прогулки по улицам, но вдвоем, но с социальным дистанцированием, занятия спортом на улице, но тоже с социальным дистанцированием, возможны и на первом этапе. 446

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 237

Авто АвтоВАЗ может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 476

Общество Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин. 19

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 425

Здоровье Врачи оценили эффективность лекарства Трампа в борьбе с коронавирусом Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который в качестве профилактического средства от коронавируса принимал президент США Дональд Трамп, малоэффективен в лечении COVID-19, а вот риски возникновения побочных реакций довольно высоки, считают медики одной из шанхайских больниц.

Общество Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times. 210