Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРосавиация выработала механизм вывоза россиян из стран с коронавирусом

Росавиация и российские авиакомпании выработали механизм эвакуации россиян, застрявших за рубежом из-за вспышки нового коронавируса, передает РИА Новости.
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Российские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран

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В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
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