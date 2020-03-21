Росавиация и российские авиакомпании выработали механизм эвакуации россиян, застрявших за рубежом из-за вспышки нового коронавируса, передает РИА Новости.

Росавиация выработала механизм вывоза россиян из стран с коронавирусом

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