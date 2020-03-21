Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРосавиация выработала механизм вывоза россиян из стран с коронавирусом

Росавиация и российские авиакомпании выработали механизм эвакуации россиян, застрявших за рубежом из-за вспышки нового коронавируса, передает РИА Новости.
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Российские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран

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Авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырёх стран

RT на русскомвчера в 15:12

Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран

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ТАССвчера в 14:57
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NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

"Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.
Газета.Ru вчера в 16:45
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Москвич убил жену и ее родителей

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Российская газета 02:59
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Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
Энергетика

Сечин ожидает роста цен на нефть до 60 долларов за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что уже к концу текущего года цена на нефть может вернуться к 60 долларам за баррель.
ФАН вчера в 17:43
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Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:02
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
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Политика

Госдеп США обвинил Россию во «враждебных действиях в сфере энергетики»

Высокопоставленный представитель госдепа США обвинил Россию в якобы "враждебных действиях в сфере энергетики".
Вести.Ru 00:20
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 05:27
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В ВОЗ попросили не пить ибупрофен при лечении коронавируса

Пресс-секретарь ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Кристиан Линдмайер назвал препараты, которые разрешено и не рекомендуется принимать при самостоятельном лечении коронавируса.
Комсомольская правда 17 марта в 17:27
Общество

Мишустин сообщил о шести разработанных в РФ вакцинах от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, что российские ученые создали буквально за два месяца шесть вакцин против коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 08:43
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В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
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Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Vprognoze.ru вчера в 04:57
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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
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Самолет вынужденно сел в Ханты-Мансийске из-за неисправного шасси

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Югополис вчера в 10:19
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Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

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Жителя Приморья оштрафуют за распространение фейков о коронавирусе

В Приморье местный житель распространял ложные сведения о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска.
Газета.Ru 03:38
Футбол

Дзюба пошутил над возрастом Кокорина

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
RT на русском 03:22
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Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
РИА Новости вчера в 23:35
Экономика

ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
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Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Общество

Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
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После разрыва с Прилучным Муцениеце показала идеальное тело

После окончательного расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце, судя по всему, грустить не собирается.
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РИА Новости 04:56
Наука

Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили

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В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
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Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
URA.Ru вчера в 01:00
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