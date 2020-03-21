Коронавирус
Аргументы и ФактыРосавиация выработала механизм вывоза россиян из стран с коронавирусом
Росавиация и российские авиакомпании выработали механизм эвакуации россиян, застрявших за рубежом из-за вспышки нового коронавируса, передает РИА Новости.
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Росавиация поделилась планами по эвакуации россиян из стран с эпидемией COVID-19
Интерфаксвчера в 15:53
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Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
"Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе.
Общество
Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина
Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
Энергетика
Сечин ожидает роста цен на нефть до 60 долларов за баррель
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что уже к концу текущего года цена на нефть может вернуться к 60 долларам за баррель.
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Политика
Госдеп США обвинил Россию во «враждебных действиях в сфере энергетики»
Высокопоставленный представитель госдепа США обвинил Россию в якобы "враждебных действиях в сфере энергетики".
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Здоровье
В ВОЗ попросили не пить ибупрофен при лечении коронавируса
Пресс-секретарь ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) Кристиан Линдмайер назвал препараты, которые разрешено и не рекомендуется принимать при самостоятельном лечении коронавируса.
Общество
Мишустин сообщил о шести разработанных в РФ вакцинах от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, что российские ученые создали буквально за два месяца шесть вакцин против коронавируса.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Футбол
Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу
Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
В России за сутки зарегистрировали 54 случая заболевания коронавирусом
На сегодняшний день подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией, то есть за последние сутки было выявлено два новых случая.
Культура
Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале
Происшествия
Жителя Приморья оштрафуют за распространение фейков о коронавирусе
В Приморье местный житель распространял ложные сведения о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска.
Футбол
Дзюба пошутил над возрастом Кокорина
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
Здоровье
Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад
Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
Экономика
ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Общество
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Шоу-бизнес
После разрыва с Прилучным Муцениеце показала идеальное тело
После окончательного расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце, судя по всему, грустить не собирается.
Общество
В Москве запустили два дополнительных стационара для борьбы с COVID-19
В Москве запущены два дополнительных стационара для борьбы с коронавирусом - в Челюстно-лицевом госпитале и НИИ Склифосовского, также около 10 корпусов больниц находятся в стадии доработки к приему таких пациентов, сообщила журналистам заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Наука
Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили
Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Энергетика
Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель
«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.