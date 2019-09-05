"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.

Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке

Политика Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.

Политика В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.

Космос В системе «Бэйдоу» на орбите находится 39 спутников В настоящее время система "Бэйдоу" официально предоставляет услуги RNSS всему миру, в общей сложности на орбите находится 39 спутников.

Шоу-бизнес Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу Вдова Караченцова Людмила Поргина заявляет, что у нее просто нет денег на памятник.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Политика Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупредил Буша перед терактами 11 сентября Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.

Происшествия В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.

Авто Hyundai покажет новый пикап в мае 2020 года Корейский автопроизводитель Hyundai собирается показать свой первый пикап средних размеров, известный под индексом NX4-OB, в мае следующего года.

Армия и оружие Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.

Общество Суд в Иране расторг брак 22-летнего мужчины и 11-летней девочки Суд одной из провинций Ирана расторг брак между 22-летним мужчиной и маленькой девочкой. Ранее видео их свадьбы появилось в соцсетях.

Политика Украина не захотела особого статуса в Евросоюзе Ранее президент Словении Борут Пахор, выступая на проходившем в словенском городе Блед 14-м Стратегическом форуме, предложил ЕС предоставить странам Западных Балкан полноценное членство в союзе, а Украине и Турции – особый статус.

Экономика Суд арестовал самолет экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева В мае суд арестовывал самолет Алексея Ананьева, однако в июне обеспечительные меры были сняты, так в отношении воздушного судна "не было установлено обстоятельств, свидетельствующих о зарегистрированных правах на него".

Политика Польский журналист обвинил Варшаву в попытке разрушить самосознание россиян Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России.

Авто ГАЗ создаст преемника «Валдая» Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Политика Киев поставил вопрос о возвращении в Донбасс российских наблюдателей В ходе заседания контактной группы по Донбассу в Минске представители Киева поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации прекращения огня.

Политика Техосмотр предлагают передать официальным дилерам Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.

Политика Путин предложил увеличить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке Создать медицинский кластер на Дальнем Востоке и удвоить выплаты для врачей и учителей, приехавших в регион по программе "Земский доктор" и "Сельский учитель", предложил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Армия и оружие В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе Россия, Китая, КНДР и Иран представляют реальную угрозу для развернутых в космосе сил США, что угрожает коммерческим и военным интересам Вашингтона.

Общество В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды Интерактивная "карта-светофор" с информацией о загрязнённости воздуха и воды на территории России заработает в ближайшее время и будет доступна любому гражданину, говорится в пресс-релизе Минприроды, посвященном работе Восточного экономического форума.