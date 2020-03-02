Общество
Российская газетаРосфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
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Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Общество
Сотрудник РФС, у которого нашли коронавирус, выступил с обращением
Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров отметил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный результат теста на коронавирус.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Общество
У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру
«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии
В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова назвала причину смерти трехмесячной дочери
Актрисе помогли заграничные специалисты 43-летняя Виктория Исакова всегда старалась не афишировать свою личную жизнь.
Хоккей
ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо»
ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Политика
Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников
Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
Политика
В Греции по запросу России задержан экс-командир «Айдара»
Бывший командир украинского неонацистского батальона "Айдар", экс-депутат Рады Сергей Мельничук заявил, что его задержал Интерпол по запросу России.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Политика
В Раде признались в желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что Украина не обладает атомной бомбой, которую бы она могла "швырнуть" на Москву, поэтому Киев будет заниматься "реинтеграцией" Донбасса и Крыма информационными способам - запуском телеканала.
Здоровье
В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус
В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус.
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Хоккей
Овечкин стал 36-м в истории НХЛ по набранным очкам
Экономика
ОЭСР изменила прогнозы по экономике России из-за коронавируса
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела в сторону понижения оценку роста реального ВВП России на текущий год на 0,4 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой до 1,2%. При этом прогноз на 2021 год ухудшен на 0,1 процентного пункта до 1,3%, сообщает ПРАЙМ.
Политика
Тимошенко призвала к смене политического курса Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу».
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Происшествия
В штабе сообщили о госпитализации 13 летевших с россиянином с COVID-19
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, после выявления коронавируса у россиянина, который прилетел из Италии, были госпитализированы 24 человека, еще 85 были отправлены на карантин.
Политика
Гражданам Украины ужесточили правила въезда в Россию
Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц усложнило правила въезда в Россию для украинцев: с 1 марта посещать РФ возможно только по загранпаспорту.
Происшествия
На Кубани задержали банду полицейских
В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.
Политика
В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.