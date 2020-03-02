Общество

Российская газетаРоссийская газетаРосфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
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Росфинмониторинг предупредил банки о случаях телефонного мошенничества

Известия11:04

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

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Эксперт оценил информацию о новом виде телефонного мошенничества

RT на русском09:55

Новый вид телефонного мошенничества обнаружили в России

Национальная служба новостей10:17

Выявлены новые виды телефонного мошенничества

Газета.Ru07:43

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Банки.ру07:40

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Smolnarod.ru07:33
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