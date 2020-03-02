Общество
Российская газетаРосфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
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Биатлон
Пихлер назвал дело о допинге Зайцевой «политической борьбой с Россией»
Обвинения российских биатлонисток в употреблении допинга являются частью общего плана политической борьбы с Россией.
Музыка
Россию на Евровидении представит группа Little Big
Энергетика
Вице-президент ЛУКОЙЛа предсказал эпоху дешевой нефти до 2040 года
«Эпоха дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», — сказал вице-президент компании.
Политика
Кадыров оценил поправки Путина к Конституции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поправки к Конституции РФ, которые внёс президент страны Владимир Путин.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Игры
Приключения Карика и Вали нового поколения: 15 минут в выживании Grounded от Obsidian
Футбол
Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года за ставки
Бывший нападающий «Ливерпуля» Даниэль Старридж отстранен от футбола до июня 2020 года.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Происшествия
На Украине задержали грузинских воров в законе
В Киеве задержаны два грузинских вора в законе: Коба Шемазашвили, известный в криминальных кругах как Коба Руставский, и Кахабер Орагвелидзе (Каха Тбилисский).
Биатлон
Фуркад прокомментировал недопуск зрителей на Кубок мира по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении украинских полицейских
Несмотря на доказательства вины мужчины, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в Херсоне, начали уголовное преследование трех российских следователей по делу, так как, по их мнению, те нарушили ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Гаджеты
Intel Core i9-10900K вновь протестирован в 3DMark: небольшое отставание от AMD Ryzen 3900X
В целом же по производительности в 3DMark Fire Strike новый 10-ядерный флагман Intel сопоставим с 12-ядерным процессором AMD Ryzen 9 3900X.
Политика
Пушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия
Решение об изъятии у Украины ядерного оружия в начале 90-х годов XX века является очень мудрым, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Авто
В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos
Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова назвала причину смерти трехмесячной дочери
Актрисе помогли заграничные специалисты 43-летняя Виктория Исакова всегда старалась не афишировать свою личную жизнь.
Политика
Госдеп ограничит число сотрудников, работающих в китайских СМИ в США
Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ограничивают количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории государства, передает РИА "Новости".
Политика
«Ъ» назвал возможные сценарии выборов в Госдуму в 2021 году
Еще одним сценарием думских выборов специалисты назвали вариант, при котором списки "Единой России" возглавит глава государства Владимир Путин, как он уже делал в 2007 году.
Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Партия Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле
Global Look Press Правящая партия "Ликуд", возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху, лидирует на выборах в парламент.
Авто
Fisker частично рассекретила главного конкурента Tesla Model Y
Автомобиль по запасу хода и разгону окажется немного лучше Model Y. Новый кроссовер Ocean будет представлен не только на американском, но и на европейском рынке.
Общество
Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении
Космос