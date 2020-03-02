Общество

Российская газетаРоссийская газетаРосфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
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Росфинмониторинг предупредил банки о случаях телефонного мошенничества

Известия11:04

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Российская газета10:26

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Smolnarod.ru07:33

Выявлены новые виды телефонного мошенничества

Газета.Ru07:43

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Банки.ру07:40

Эксперт оценил информацию о новом виде телефонного мошенничества

RT на русском09:55

Россиян предупредили о новых видах телефонных мошенников

Москва 2407:19
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Как пишут РИА «Новости», сейчас в ведомстве оценивают текущую ситуацию.
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В столице сообщили имена номинантов на ежегодную кинопремию «Ника».
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В Минздраве Латвии сообщили, что в стране был зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса, передает РИА "Новости".
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
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iReactor вчера в 07:29
Армия и оружие

В сирийский город Серакаб введена военная полиция РФ

По его данным, полицию ввели для «обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения» по сирийским трассам М4–М5.
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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

Жителей России с марта 2020 года ожидают следующие изменения: - разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признала специальная медкомиссией; - адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату — так называемый «гонорар успеха».
АТВмедиа вчера в 01:45
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США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
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При захвате заложников на Филиппинах пострадал охранник ТЦ

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Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести матч за Суперкубок 2023 года в Казани, сообщается на официальном странице организации в Twitter.
Газета.Ru 08:41
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
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Экс-гражданская супруга Сереги Полина Ололо сообщила, что минувшим летом их общие дети - сыновья Марк и Платон 10 и 9 лет - гостили у своего отца в Харькове.
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить законопроект о контроле за грамотностью чиновников.
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«Сибирь» победила «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Хоккеисты новосибирской "Сибири" обыграли в гостях екатеринбургский "Автомобилист" в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.
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Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
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Курс евро повысился до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом гласят данные Мосбиржи.
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Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках

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Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал заключение контракта между российской Премьер-Лигой и банком «Тинькофф».
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