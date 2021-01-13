Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК 

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

Ранее Банк России сообщил, что «цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю». Поправки в «антиотмывочный» закон уточняют порядок контроля за операциями с наличными и безналичных расчетов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов

Вступившие в силу поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
РИА Новости22:05
Подробнее о событии
RT на русском

Центробанк разъяснил новые правила контроля за наличными

RT на русском07:30
Lenta.ru

Россиянам разъяснили новые правила контроля наличных расчетов

Lenta.ru04:09
URA.Ru

В ЦБ объяснили, кого затронут новые правила контроля наличных

URA.Ru19:27
ТАСС

В Росфинмониторинге разъяснили новые правила контроля за оборотом наличных

ТАСС04:00
РИА Новости

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных

РИА Новости03:49
News.ru

Росфинмониторинг разъяснил поправки в «антиотмывочный» закон

News.ru04:08
ПРАЙМ

ЦБ пояснил, кого затронут новые правила контроля оборота наличности

ПРАЙМ19:04

На формат релиза «ВандаВижн» повлиял успех сериала «Мандалорец»

Премьера проекта о супергероях запланирована на 15 января 2021 г. Глава Marvel Studios Кевин Файги накануне сообщил зарубежным изданиям, что успех среди аудитории «Мандалорца» повлиял на формат релиза «ВандаВижн».
Моя Москва.онлайн07:07

Бывшего директора калининградского «Водоканала» Иващенко выпустили из тюрьмы в Испании

Бывший директор "Водоканала" с 2019 года был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении имущества в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
SM News Калининград09:01

МИД опроверг слова Пашиняна о нежелании России определить статус Карабаха

Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД Игорь Попов опроверг слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в рамках карабахского урегулирования Москва предлагала вернуть Азербайджану семь районов "просто так" и забыть про статус непризнанной НКР.
РИА Новости12:02