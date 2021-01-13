Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов
Ранее Банк России сообщил, что «цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю». Поправки в «антиотмывочный» закон уточняют порядок контроля за операциями с наличными и безналичных расчетов.В источнике
С чего всё началось
ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
Вступившие в силу поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
РИА Новости22:05
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