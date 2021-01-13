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РБК
РБК

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

Ранее Банк России сообщил, что «цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю». Поправки в «антиотмывочный» закон уточняют порядок контроля за операциями с наличными и безналичных расчетов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов

Вступившие в силу поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
РИА Новостивчера в 22:05
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RT на русском

Центробанк разъяснил новые правила контроля за наличными

RT на русскомвчера в 07:30
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Кричевский объяснил, кому следует беспокоиться из-за нового контроля наличных в РФ

Экономика сегоднявчера в 10:29
РИА Новости

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных

РИА Новостивчера в 03:49
РБК

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

РБКвчера в 04:45
Lenta.ru

Россиянам разъяснили новые правила контроля наличных расчетов

Lenta.ruвчера в 04:09
Российская газета

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных и сделок

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Более 100 тысяч по почте не переводить

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Палата представителей американского Конгресса одобрила резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Соединённых Штатов Дональда Трампа от власти.
Парламентская газетавчера в 00:04

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SM Newsвчера в 09:47