Происшествия

RT на русскомRT на русскомСтудента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов и террористов студента Егора Жукова, который был фигурантом дела о беспорядках в Москве 27 июля, а позднее был обвинён в призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах.
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Росфинмониторинг включил студента ВШЭ Егора Жукова в список экстремистов и террористов

Медиазона05:07

Росфинмониторинг внес студента ВШЭ Егора Жукова в список террористов и экстремистов

Новая газета05:44

Росфинмониторинг внес блогера Жукова в перечень экстремистов и террористов

РИА Новости06:03

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Эхо Москвы10:00

Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов

Ведомости05:43

Студент ВШЭ Егор Жуков внесен в список экстремистов и террористов

Московский Комсомолец05:44

Фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова внесли в список экстремистов

РБК05:53
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:32, Вашингтон
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