Происшествия
RT на русскомСтудента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов и террористов студента Егора Жукова, который был фигурантом дела о беспорядках в Москве 27 июля, а позднее был обвинён в призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах.
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Политика
Скабеева поставила в тупик украинского генерала с новым планом для ВМСУ в Керченском проливе
Экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко предложил план нового прохода ВМС Украины через Керченский пролив.
Экономика сегодня 07:49
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Общество
Кодзима опубликовал видео с брифингом из Death Stranding в качестве 4K
Геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал новый трейлер предстоящей игры Death Stranding в разрешении 4K.
REGNUM 01:51
Общество
Госдума приняла закон о налоговых льготах для садоводов и огородников
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
ТАСС 06:21
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Политика
Минфин США и бизнесмен Гапонцев подписали мировое соглашение
Мировое соглашение было подписано по делу о включении российского бизнесмена Валентина Гапонцева в так называемый «список российских олигархов».
ФАН вчера в 18:56
Политика
Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»
Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:07
Политика
Нетаньяху опроверг утверждения СМИ о слежке у Белого дома
Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг в четверг утверждения американского издания Politico о том, что Израиль размещал вокруг Белого дома в Вашингтоне устройства слежения за мобильными телефонами.
ТАСС 08:29
Гаджеты
Ролик о новом iPhone содержит секретное послание
Зашифрованное сообщение включила компания Apple в видеоролик с краткой нарезкой презентации iPhone 11.
REGNUM 03:17
Финансы
Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице
Банки будут обязаны дублировать в табличной форме ключевые условия договоров ипотеки.
Российская газета 07:24
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский утверждает, что решение суда ЕС имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину и дает возможность прекратить "газовую монополию" России на европейском рынке.
Газета.Ru 09:50
Хоккей
Павел Буре: «В НХЛ кокаин — не нарушение, ты просто заболел»
Евгений Кузнецов попался на кокаине. Российские хоккеисты в этом году подписали сумасшедшие контракты с клубами НХЛ.
Московский Комсомолец 07:16
Экономика
Губернатор Воскресенский: «Надо спуститься на землю, быть гибкими»
Ивановский губернатор Станислав Воскресенский на Московском финансовом форуме напомнил, что мы все-таки живем в 21 веке, и, возможно, надо перестать ремонтировать советские поликлиники, а вложиться в первичную медицину по-крупному.
ИвановоLive 09:18
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Футбол
Алиев нагрубил украинскому полицейскому
Чемпионат 08:45
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Здоровье
США планируют ограничить продажу вейпов
Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ вчера в 20:29
Политика
В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками
Представлен новый глава столичного Управления полиции по контролю над оборотом наркотиков.
Вести.Ru 07:56
Политика
Пауэр призналась, что пошла против России вопреки позиции Вашингтона
Бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр опубликовала свои мемуары, в которых рассказала о том, как ослушалась приказа из Вашингтона в 2016 году.
Pravda.Ru 04:24
Общество
Росстат назвал средний возраст жителей России
Отмечается, что самым молодым регионом России стала Чечня, где средний возраст жителя — 28,68 года.
Известия 01:19
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Авто
Audi показала внедорожник будущего
На Франкфуртском автосалоне Audi представила концепт AI:TRAIL quattro. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает корреспондент «Известий».
Известия 10 сентября в 07:25
Культура
Петру Мамонову сделали операцию на сердце
Новые Известия 07:51
Шоу-бизнес
Свадебное платье Ксении Собчак выложили в Сеть
Телеведущая и звезда московского бомонда Ксения Собчак для свадьбы выбрала платье модного израильского модельера Galia Lahav (бренд Gala).
ФедералПресс вчера в 17:50