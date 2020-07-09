Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ. Причины такого решения не указаны. Бабченко неоднократно в своих публикациях резко критиковал российские власти.

Общество Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Политика В Киеве опубликовали разговор «Байдена и Порошенко» о диверсии в Крыму Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал запись телефонных переговоров, в ходе которых люди с голосами, похожими на голоса президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают диверсионную операцию в Крыму, которая произошла в августе 2016 года. 11

Общество В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости, что выехал к исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании. 145

Шоу-бизнес Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома. 1

Футбол Тедеско приглашен на заседание КДК РФС после игры с «Локомотивом» Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с "Локомотивом" (1:1).

Происшествия Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова Москва, 7 июля 2020, 16:01 — REGNUM Сторона защиты Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, которую в центре Москвы устроил актёр Михаил Ефремов, намерена требовать от суда, чтобы процесс по делу проходил в открытом режиме. 50

Общество Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству. 535

Политика Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 241

Происшествия Сын депутата-чемпионки изрубил людей мачете В Тюмени состоялось первое судебное заседание по делу о нападении на двух человек 24-летнего сына двукратной чемпионки мира по бодибилдингу и депутата местной городской думы Натальи Проскуряковой. 3

Общество Мишустин посетил строящийся корпус инфекционной больницы в Казани Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил в Казани строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова на 232 койки с возможностью увеличения до 500 мест. 4

Общество Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс". 25

Политика В Кремле не увидели связи между убийством в Австрии и Кадыровым Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит связи между убийством в Австрии выходца из Чечни и главой республики Рамзаном Кадыровым, пишет РИА Новости. 5