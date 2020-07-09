Политика

RT на русскомRT на русскомРосфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ. Причины такого решения не указаны. Бабченко неоднократно в своих публикациях резко критиковал российские власти.
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Журналист Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов

Эхо Москвы09:33

В СЖР назвали закономерным включение Бабченко в перечень террористов

Говорит Москва08:35

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Интерфакс06:15

Журналиста Аркадия Бабченко внесли в перечень террористов и экстремистов

ТАСС06:40

Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов

РБК06:31

Россия объявила журналиста Бабченко террористом и экстремистом

Московский Комсомолец06:26

Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в перечень экстремистов

РИА Новости07:01
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Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
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Общество

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
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Происшествия

Украинский блогер показал видео с поджогом полей в Луганской области

Украинский блогер-волонтер Роман Доник раскритиковал версию о случайном возгорании из-за аномальной жары в Луганской области, из-за которого огонь перекинулся на села и уничтожил десятки жилых домов.
Украина.ру 06:46
Экономика

Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом

Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru 09:09
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Транспорт

Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке

Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
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Общество

В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим

Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
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Экономика

ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня

Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков.
РБК 11:53
Футбол

Урал — Динамо 2:1

RT на русском 11:56
Происшествия

Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео

Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
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Общество

Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий

Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04
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Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
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Общество

Послание из 1941 года нашли на вокзале в Польше

Бутылку с письмом из 1941 года нашли во время ремонта на вокзале в маленьком польском городке.
Газета.Ru 08:51
1
Общество

Путин поручил продлить доплаты медработникам

"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
РИА Новости 11:09
1
Политика

В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным

В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
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Технологии

Дуров призвал обязать Apple предустанавливать альтернативы AppStore

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал законодательно обязать корпорацию Apple предоставить пользователям возможность устанавливать приложения не только через магазин AppStore.
Газета.Ru 11:41
1
Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
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Наука

Немецкие ученые смогли выделить 28 антител против коронавируса

Антитела против коронавируса SARS-CoV-2 выделила группа немецких ученых из Кёльнской университетской клиники и немецкого центра исследования инфекций (DZIF) под руководством профессора Флориана Кляйна, 8 июля сообщает пресс-служба исследовательского центра.
ИА Красная Весна 11:26
Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
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Политика

Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
5
Общество

Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса

Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии.
RT на русском 11:49
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Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
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Автоспорт

В «Ред Булле» опровергли информацию о возвращении Феттеля

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал информацию о возможном возвращении немецкого пилота Себастьяна Феттеля в команду.
Газета.Ru 07:53
Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
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Музыка

Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз

Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.
Российская газета 09:47
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Происшествия

Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника

В Санкт-Петербурге вынесен приговор врачу-анестезиологу Армену Оганесяну, обвиняемому в изнасиловании сразу нескольких пациенток.
Известия 08:03
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Политика

Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
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Происшествия

Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней

По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 00:59
Общество

Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

Ведомости 04:58
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