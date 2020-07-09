Политика
RT на русскомРосфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ. Причины такого решения не указаны. Бабченко неоднократно в своих публикациях резко критиковал российские власти.
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Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Общество
PayPal прекращает внутренние переводы в России
Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
Происшествия
Украинский блогер показал видео с поджогом полей в Луганской области
Украинский блогер-волонтер Роман Доник раскритиковал версию о случайном возгорании из-за аномальной жары в Луганской области, из-за которого огонь перекинулся на села и уничтожил десятки жилых домов.
Украина.ру 06:46
Экономика
Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики обернулся провалом
Стратегия Швеции по отказу от карантина во время пандемии коронавируса ради спасения темпов роста экономики обернулась провалом.
Lenta.ru 09:09
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Общество
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Экономика
ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня
Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков.
РБК 11:53
Футбол
Урал — Динамо 2:1
RT на русском 11:56
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые льготы, пособия и увеличение выплат будут произведены в России в начале августа текущего года.
iReactor 06:04
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Общество
Послание из 1941 года нашли на вокзале в Польше
Бутылку с письмом из 1941 года нашли во время ремонта на вокзале в маленьком польском городке.
Газета.Ru 08:51
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
"Продлить на два месяца осуществление ранее установленных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда медицинским, социальным и иным работникам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне.
РИА Новости 11:09
Политика
В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком.
Газета.Ru 11:23
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Технологии
Дуров призвал обязать Apple предустанавливать альтернативы AppStore
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал законодательно обязать корпорацию Apple предоставить пользователям возможность устанавливать приложения не только через магазин AppStore.
Газета.Ru 11:41
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Наука
Немецкие ученые смогли выделить 28 антител против коронавируса
Антитела против коронавируса SARS-CoV-2 выделила группа немецких ученых из Кёльнской университетской клиники и немецкого центра исследования инфекций (DZIF) под руководством профессора Флориана Кляйна, 8 июля сообщает пресс-служба исследовательского центра.
ИА Красная Весна 11:26
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Общество
Инфекционист США прогнозирует усиление пандемии коронавируса
Как отметил специалист, в настоящее время наблюдаются крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии.
RT на русском 11:49
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Автоспорт
В «Ред Булле» опровергли информацию о возвращении Феттеля
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал информацию о возможном возвращении немецкого пилота Себастьяна Феттеля в команду.
Газета.Ru 07:53
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз
Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.
Российская газета 09:47
Происшествия
Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника
В Санкт-Петербурге вынесен приговор врачу-анестезиологу Армену Оганесяну, обвиняемому в изнасиловании сразу нескольких пациенток.
Известия 08:03
Политика
Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
Происшествия
Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней
По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 00:59