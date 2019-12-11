Экономика

ИзвестияИзвестияРосфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

Росфинмониторинг выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по национальным проектам. Сумма заключенных соглашений с ними превысила 130 млрд рублей. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время правительственного часа в Совете Федерации, в среду, 11 декабря.
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В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

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Возбуждены уголовные дела, связанные с контрактами по нацпроектам

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В России снизился объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж

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Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

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Объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж сократился до 522 млрд рублей

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Росфинмониторинг выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам

Будущее России. Национальные проекты03:55

Глава Росфинмониторинга сообщил о спорах с FATF по зарубежным «прачечным»

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Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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