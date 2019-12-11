Экономика
ИзвестияРосфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков
Росфинмониторинг выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по национальным проектам. Сумма заключенных соглашений с ними превысила 130 млрд рублей. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время правительственного часа в Совете Федерации, в среду, 11 декабря.
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Росфинмониторинг выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по нацпроектам
Будущее России. Национальные проекты03:55
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