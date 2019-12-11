Общество
Газета.RuРосфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков
Чиханчин добавил, что по выявленным фактам сомнительных операций в рамках контрактов по нацпроектам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.
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В России насчитали 3 тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов
Национальная служба новостей05:36
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Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
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«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
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Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»
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В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
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Происшествия
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
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25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Политика
Лаврентьев заявил, что США должны покинуть Сирию
Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что США сосредоточили боевую технику в районе Румейлан в провинции Эль-Хасаке рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала.
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Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
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В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
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О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Недвижимость
Прогнозы на 2020 год: чего ждать покупателям и арендаторам жилья в Москве
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Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
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Проект «Ямал СПГ» получил от судостроителей последний танкер
Проект «Ямал СПГ» включает в себя завод в Сабетта, ресурсной базой для которого служит Южно-Тамбейское месторождение.