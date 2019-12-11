Общество

Газета.RuГазета.RuРосфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

Чиханчин добавил, что по выявленным фактам сомнительных операций в рамках контрактов по нацпроектам в правоохранительные и надзорные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.
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Число фирм-однодневок в России за три года снизилось в 14 раз

ТАСС07:33

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

Газета.Ru07:48

В России выявили тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

RT на русском04:07

В России насчитали 3 тысячи недобросовестных исполнителей госконтрактов

Национальная служба новостей05:36

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

Известия04:55

В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

Российская газета04:36

В России выявили тысячи недобросовестных господрядчиков

REGNUM05:41
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Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Раде

Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Известия 07:25
Технологии

Microsoft изгонит пользователей с Windows 7

Компания Microsoft изгонит пользователей с Windows 7 и будет настойчиво рекомендовать перейти на новую систему.
Lenta.ru 07:52
Политика

В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Общество

Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»

Журнал Time назвал 16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг «человеком года».
Ведомости 07:54
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Политика

Сурков назвал слова Авакова о «нормандском» саммите пьяными фантазиями

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова, о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Политика

Лавров пообещал запустить «Северный поток-2» независимо от санкций США

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что действия конгресса США не помешают работе «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Новые Ведомости 04:37
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Футбол

«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.
Чемпионат вчера в 12:13
Политика

Песков назвал победителя саммита «нормандской четверки»

Московский Комсомолец 04:40
Происшествия

В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 04:04
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Политика

Лаврентьев заявил, что США должны покинуть Сирию

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что США сосредоточили боевую технику в районе Румейлан в провинции Эль-Хасаке рядом с нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
РИА Новости 07:30
Общество

Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала.
REGNUM 07:43
Наука

Ученые узнали, что стресс способен продлевать жизнь

ФедералПресс 03:28
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Газета.Ru 07:15
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Шоу-бизнес

О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 07:41
Недвижимость

Прогнозы на 2020 год: чего ждать покупателям и арендаторам жилья в Москве

Игроки рынка недвижимости рассказали, что будет в 2020 году с ценами и спросом на первичном и вторичном рынках, а также на рынке аренды жилья в столице.
РБК 04:00
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Сотрудники УМВД по Калининградской области подшутили над коллегами и отправили им от имени руководства поддельный приказ о необходимости вырезать снежинки из бумаги «для поднятия настроения в преддверии Нового года».
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Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Футбол

Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора», лидирующего в ФНЛ

News.ru 05:56
Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Общество

Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки

В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.
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Общество

Проект «Ямал СПГ» получил от судостроителей последний танкер

Проект «Ямал СПГ» включает в себя завод в Сабетта, ресурсной базой для которого служит Южно-Тамбейское месторождение.
ФедералПресс 07:12
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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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