Экономика
РИА НовостиРосфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок
C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
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Искусственный интеллект поможет Росфинмониторингу эффективнее пресекать хищение бюджетных средств
Парламентская газета07:21
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Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года
Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
Финансы
Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ
В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Политика
Путин 12 декабря встретится с судьями КС России
Российский президент Владимир Путин в четверг, 12 декабря, проведёт традиционную встречу с судьями Конституционного суда России.
Происшествия
В России задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
Сотрудники ФСБ задержали в Мурманске гражданина России, являющегося сторонником запрещенной в стране экстремистской организации «Правый сектор».
Политика
Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
Политика
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.
Политика
На Украине предложили разрешить въезд журналистам из России
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко предложил отменить запрет на въезд российским журналистам хотя бы на пять дней.
Происшествия
В поле в Подмосковье нашли обезглавленное тело мужчины
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешных испытаниях новой системы ПВО
Политика
В Чечне полицейских попросили включить в санкционный список США
Министр внутренних дел Чечни, генерал лейтенант Руслан Алханов предложил включить в санкционный список США всех своих подчиненных.
Политика
Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик
27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Футбол
«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от португальской "Бенфики" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Происшествия
Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге локализован
Напомним, что сигнал о пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступил на пульт дежурных служб в 11:58 по местному времени.
Общество
Глава Свердловской области объявит 31 декабря выходным днем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намерен подписать распоряжение о переносе выходного дня на 31 декабря.
Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
Общество
Ученый назвал новый вид клещей в честь Виктора Цоя
Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал в честь певца Виктора Цоя новый вид клещей, найденный в лесах Малайзии, передает РИА Новости.
Политика
Глава ДНР поставил ультиматум Киеву из-за саммита в Париже
Все договоренности, достигнутые на «нормандском саммите» в Париже, не будут выполнены ДНР, пока Украина не опубликует полный и корректный текст итогового коммюнике саммита.
Экономика
Строительные организации массово покидают Петербург
В Санкт-Петербурге каждая третья подрядная строительная организация находится на стадии банкротства.
Общество
Более трети россиян назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Футбол
Луценко стал лучшим футболистом декабря в РПЛ
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря в российской Премьер-Лиге.