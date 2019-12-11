C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.

Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

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