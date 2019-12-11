Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРосфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
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Росфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок

РИА Новости05:51

Искусственный интеллект поможет Росфинмониторингу эффективнее пресекать хищение бюджетных средств

Парламентская газета07:21

Банки отказали клиентам в выводе 886 млрд рублей

Вести.Финанс06:08

В России за год закрыли 25 «отмывочных» площадок

Rambler News Service06:44

В России закрыли 25 «отмывочных» площадок

Росбалт05:35

Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд

РБК04:42

Росфинмониторинг: количество юрлиц – «однодневок» снизилось в 14 раз

Вместе-РФ03:37
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Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Политика

Сурков назвал слова Авакова о «нормандском» саммите пьяными фантазиями

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова, о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Политика

Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Рифей-Пермь вчера в 04:14
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Политика

В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
Политика

Путин провел заседание Совета по правам человека

В Международный день прав человека Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором члены СПЧ обсудили широкий круг вопросов.
Московский Комсомолец вчера в 11:26
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
iReactor вчера в 19:02
Общество

На американском сегменте МКС снова сломался туалет

На американском сегменте Международной космической станции сломался туалет.
РБК 06:46
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Российская газета 06:48
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Политика

Встреча Лаврова и Трампа завершилась

РЕН ТВ вчера в 15:54
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 09 декабря в 18:34
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в Раде

Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Известия 07:25
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

RT на русском 05:23
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Общество

Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала.
REGNUM 07:43
Общество

Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»

Журнал Time назвал 16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг «человеком года».
Ведомости 07:54
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала себя в детстве

Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
VSE42.RU 09 декабря в 23:21
Происшествия

В Одессе суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест

Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу, подозреваемую в служебной халатности, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Одесской области.
РИА Новости 07:53
Здоровье

В Иванове в 2020 году начнется проектирование новой больницы

РИА Новости 07:43
Кино

Объявлены актёры перезапуска фильма «Один дома»

Портал Субкультура 05:24
Экономика

«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково

«Хартия» бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайки собирается построить завод по сортировке и переработке мусора в Щелково.
РБК 06:52
Кино

Критики о фильме «Джуманджи: Новый уровень»: то же самое, вид сбоку

Страницы Воронежской культуры 09 декабря в 03:21
Кино

Тарантино рассказал о намерении снять «Убить Билла 3»

VSE42.RU 04:30
Шоу-бизнес

Николай Носков дал первый после инсульта сольный концерт

Николай Носков дал волнительный и эмоциональный концерт. Любимому артисту была нужна поддержка – и мы все пришли.
МонаВиста вчера в 23:30
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Газета.Ru 07:15
Экономика

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
РБК 01:16
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Юрий Анатольевич Чиханчин
Российский экономист
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу с 13 июня 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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