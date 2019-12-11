Экономика
РИА НовостиРосфинмониторинг за год закрыл 25 «отмывочных» площадок
C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 "отмывочных" площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, рассказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.
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Искусственный интеллект поможет Росфинмониторингу эффективнее пресекать хищение бюджетных средств
Парламентская газета07:21
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
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Встреча Лаврова и Трампа завершилась
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала.
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Популярная российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица Анна Семенович поделилась с поклонниками на своей странице в социальной сети фотографией из детства.
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В Одессе суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест
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Объявлены актёры перезапуска фильма «Один дома»
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Критики о фильме «Джуманджи: Новый уровень»: то же самое, вид сбоку
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Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
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Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.